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KARDEMİR 'dijital' yatırımlara yöneldi

09.02.2021 - 12:30
KARDEMİR 'dijital' yatırımlara yöneldi | Ekonomi Haberleri

KARDEMİR, Kovid-19 salgını sürecinde kesintisiz bir üretim için dijital yatırımlara yöneldi.

Türkiye'nin ilk entegre tesisi olan ve 82 yıldır Türkiye'ye ağır sanayi alanında önemli katkılar sunan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kesintisiz bir üretim için dijital yatırımlara yöneldi.

Geniş çeltik tarlaları üzerinde bulunan 13 haneli Karabük köyünde 1937'de temeli atılan ve 1939'da "ilk Türk demirini" imal eden, ülkenin dört bir köşesindeki endüstriyel tesislerin proje, imalat ve montajını gerçekleştiren, ERDEMİR ve İSDEMİR gibi entegre demir çelik fabrikalarının da kurulmasında önemli bir rol üstlendiği için "Fabrikalar Kuran Fabrika" unvanını alan KARDEMİR, Kovid-19 salgını sürecinde de ülkesine katkı sağlamaya devam etti.

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Yıllık 2,5 milyon ton sıvı çelik üretimini yakalayan ve 3,5 milyon ton için adım adım ilerleyen Türkiye'nin 26. büyük sanayi kuruluşu KARDEMİR, salgından önemli dersler çıkartarak, iletişim altyapısını ve üretim sürecini dijital hale getirdi.

Otomotiv ve savunma sanayi alanında "yerli" üretime önemli katkılar sunan, ülkenin stratejik yatırımlarına öncülük yaparak "milli" üretimle de dünyada Türkiye'nin adından söz ettiren KARDEMİR, "SAP S/4 HANA" sistemini kullanmaya başladı.

300'Ü AŞKIN ÇALIŞAN GÖREV ALDI

Sertleştirilmiş raylar da dahil olmak üzere Türkiye'nin ve bölgenin tek demir yolu rayı üreticisi konumunda olan, yük, yolcu, hafif raylı sistem ve lokomotif tekeri üretiminde de dünyanın sayılı üreticileri arasına giren KARDEMİR'de dijital altyapı sürecinde proje yöneticisi, süreç lideri, yönlendirme komitesi, proje danışmanı, anahtar kullanıcı gibi 300'ü aşkın çalışan görev aldı.

KARDEMİR'de dijitalleşme yolunda, 600'ün üzerinde toplantı, 120'nin üzerinde süreç analizi gerçekleştirildi.

KESİNTİSİZ BİR ÜRETİM

Üretim hattından insan kaynakları yönetimine, müşteri ilişkilerinden satın alma süreçlerine kadar tüm işleyişinde SAP S/4 HANA sistemi kullanacak KARDEMİR, kesintisiz bir üretime sahip oldu.

Fabrikanın dijital ortamda izlenebilirliğini destekleyen SAP S/4 HANA, 40'a yakın modülün yer aldığı yeni entegre yazılımı ile uzaktan erişimi sağlayan "bulut" tabanlı olarak kurgulandı.

Bu proje sayesinde öncelikle dünyadaki mevcut üretim teknolojisine sahip olan KARDEMİR, aynı zamanda da endüstri 4.0 için önemli bir adım attı.

ÜRETİM PLANLAMASI NOKTA ATIŞ İLE KUSURSUZ OLACAK

SAP S/4 HANA ile kişiler arası iletişimden makineler arası iletişime geçen KARDEMİR'de, müşterilerden gelen sipariş sisteme yüklendiğinde, tüm fabrikanın entegre bir şekilde siparişten haberdar olması ve üretim planlamasının sorunsuz yapılması hedefleniyor.

Fabrikadaki otomasyon sistemlerini de geliştiren yeni yazılım, modern üretim teknolojilerinin en son olanağını sunuyor.

Geçen yıl ilk kez yayınladığı sürdürülebilirlik raporu hedeflerini de destekleyen projeyi uygulamaya alan KARDEMİR, daha sürdürülebilir bir üretim noktasına ulaşmayı amaçlıyor.

KARDEMİR bu yatırımıyla kurumsal yapı, kolay ve objektif izlenebilirlik, modern entegre üretim teknolojisi, katma değer yaratan ve sıkı planlanmış üretime geçmek istiyor.


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