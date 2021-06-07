‹ Önceki Haber Bitcoin fiyatlarında yaşananlar sürpriz değil Bitcoin fiyatlarında yaşananlar sürpriz değil Sonraki Haber › Alüminyum sektöründen 1,7 milyar dolarlık ihracat Alüminyum sektöründen 1,7 milyar dolarlık ihracat

"Karadeniz'de bu yıl yeni keşif kuyusu açılabilir"

07.06.2021 - 14:13
"Karadeniz'de bu yıl yeni keşif kuyusu açılabilir" | Ekonomi Haberleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, bu yıl içinde Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nın güney veya batısında bir sahada daha keşif amaçlı sondaj kuyusu açılabileceğini bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 4. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi özel oturumunda moderatörlerin sorularını yanıtladı. Fatih sondaj gemisinin Sakarya Gaz Sahası'nda yer alan Tuna-1 kuyusunda geçen yılki 405 milyar metreküp gaz keşfinin ardından üretim ve mühendislik çalışmaları için veri toplamak amacıyla Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularını açtığını anımsatan Dönmez, bu kuyulardan gelen sonuçların Tuna-1'deki verileri teyit ettiğini aktardı.

Dönmez, ayrıca bölgede 10 bin kilometrekarelik alanda sismik çalışmaların da yapıldığına işaret ederek, Sakarya Gaz Sahası'nın kuzeydoğusunda bulunan Amasra-1 kuyusunda yaklaşık 2 ay önce sondaja başlandığını ve Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp gaz keşfedildiğini söyledi.

Türkiye'nin Karadeniz'de bir yıl içinde üç önemli keşif gerçekleştirdiğini ifade eden Dönmez, böylece keşfedilen toplam rezervin 540 milyar metreküpe ulaştığını kaydetti.

##$HABER_1470170$##

Dönmez, bu keşiflerle Türkiye'nin doğal gazda "tüketen ülke" konumundan "üreten ülke" konumuna ilerlediğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Tüm ihtiyacımızın tamamını karşılamaktan uzağız ama ithalatımızı önemli miktarda azaltacağız. Amasra-1 kuyusunda Sakarya Gaz Sahası'nın kuzeydoğusunda çalışıldı. Bu yıl içinde o sahanın güney veya batısında keşif amaçlı bir sondaj kuyusu daha açabiliriz. Bu tür aramacılık faaliyetlerinin bilinmezliği çok, birtakım tahminlerle yapılıyor ama şu anda Karadeniz'de rahatız. Oradaki kaynak yapısına hakimiz, sismik verilerle elde ettiğimiz sonuçlara göre sondaj yapmadan ciddi bir öngörülebilirlikle ilerleyebiliyor arkadaşlar. Karadeniz'de, düne göre ilave rezervler bulacağımız yönünde çok daha ümitliyiz. Çalışmalarımız, planladığımız takvime uygun olarak ilerliyor. Çok büyük bir aksilik olmadığı takdirde inşallah 2023'te bu gazı kullanıyor olacağız."

Bu tür büyük sahalarda belirli bir üretim ve işletme planı yapıldığını aktaran Dönmez, Sakarya Gaz Sahası için bu sürenin ortalama 25 yıl olarak hesaplandığını anlattı.

Toplamda 540 milyar metreküplük rezervle yıllık maksimum 15-20 milyar metreküplük doğal gaz üretimi yapılabileceği bilgisini paylaşan Dönmez, "Bu rakam teorik olarak konutlarda tükettiğimiz doğal gazı en az 25 yıl süreyle tam karşılıyor." dedi.

AKDENİZ'DE YENİ SONDAJ

Doğu Akdeniz'deki çalışmalara ilişkin de bilgi veren Dönmez, bugüne kadar bölgede 8 sondaj yapıldığını ve bazı sondajlarda olumlu işaretler alındığını vurgulayarak, "Son değerlendirmeler yapılıyor. Ümidimizi koruyoruz. Olumlu sinyaller aldığımız saha var, orada yeni kuyu açmamız gerekiyor. Yavuz sondaj gemimiz şu an uzun dönemli bakım çalışmasında. O bittikten sonra da inşallah orada tekrar sondajlara başlayacağız." diye konuştu.

Dönmez, Mısır ile deniz yetki paylaşım anlaşması yapılması durumunda bunun her iki ülkenin de menfaatine olacağını söyledi.

MİNİ GÜNEŞ YEKA'LARDA ORTALAMA FİYAT 22-23 KURUŞ

Dönmez, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesini giderek büyüttüğünü ifade ederek, 2030'a kadar 10 bin megavat güneş ve 10 bin megavat rüzgar kapasitesi devreye almak amacıyla Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları gerçekleştirdiğini söyledi.

Son olarak yapılan güneş enerjisinde mini YEKA yarışmalarında kilovatsaat başı ortalama fiyatın 22-23 kuruş olduğunu belirten Dönmez, bu yıl 2 bin megavatı rüzgar ve bin megavatı güneş olmak üzere YEKA yarışmalarının süreceğini sözlerine ekledi.

Dönmez, Türkiye'de madencilik sektörünün de gelişme potansiyelinin yüksek olduğunu ve bu yıl 5-5,5 milyar dolarlık ihracat beklediklerini ifade etti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.447 Değişim: 0,99% Hacim : 14.261 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.433 07.06.2021 Yüksek 1.451
Açılış: 1.434
8,6298 Değişim: -0,43%
Düşük 8,5973 07.06.2021 Yüksek 8,6912
Açılış: 8,6668
10,5338 Değişim: -0,15%
Düşük 10,4605 07.06.2021 Yüksek 10,5685
Açılış: 10,5501
525,57 Değişim: -0,27%
Düşük 521,17 07.06.2021 Yüksek 527,83
Açılış: 526,99
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.