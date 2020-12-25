Kapasite kullanım oranı açıklandı | Ekonomi Haberleri

Kapasite kullanım oranı aralık ayında yüzde 75,6 olurken; önceki aya ait veri yüzde 75,8 seviyesinde gerçekleşmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.736 iş yeri tarafından aralık ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, aralıkta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 75,6'ya indi. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) 0,1 puan artarak yüzde 75,4'e ulaştı.

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