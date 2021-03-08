Kadınlar işbaşında | Ekonomi Haberleri

Kadınların iş dünyasında gittikçe daha fazla ağırlığının hissedildiğini vurgulayan iş dünyası ve STK’lar, çalışma hayatındaki konumlarına da dikkat çekti: “Kadınlar ekonomik ve sosyal hareketlerden daha fazla etkileniyor. Pandemi döneminde de bunu çok yakından gördük. Kadın emekçilerin çalışma hayatına katılımı ve iş koşulları daha fazla desteklenmeli.”

Hürriyet gazetesinin haberine göre; iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile kadınların çalışma hayatındaki yerine dikkat çekti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Bugün mimar, avukat ve bankacılarımızın yarıya yakınını kadınlarımız oluşturuyor. Adli ve idari yargıda görev yapan hakimlerin yüzde 46’sı, büyükelçilerimizin yüzde 25’i, öğretmenlerimizin ise yüzde 60’ından fazlası kadın” ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA ETKİLENDİ

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, küresel araştırma raporlarının salgının ekonomi ve ticaret üzerindeki sonuçlarından kadınların erkeklerden daha fazla etkilendiğini ortaya koyduğuna işaret ederek, bunun en önemli nedeninin salgından özellikle etkilenen sektörlerde kadınların yoğunluklu olarak istihdam edilmesi ve kayıt dışı çalışanların çoğunun kadınlardan oluşması olduğunu belirtti.

ADAPTASYON SORUNU

Teknolojide Kadın Derneği (wtech) Kurucu Başkanı Zehra Öney, “2030 yılına kadar 40 ila 160 milyon kadının pozisyon değiştirme zorunluluğunda kalması durumu söz konusu. Ne yazık ki bu adaptasyonu gösteremeyen kadınların da işsizlik sorunu ile karşı karşıya kalacağını görüyoruz” dedi.

KATILIM DESTEKLENMELİ

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), koronavirüs salgınında iş gücü piyasası üzerinde yarattığı olumsuzlukları en çok hisseden sosyal gruplardan birinin kadınlar olduğunu belirtti. BESD-BİR Yönetim Kurulu Başkanı Naci Kaplan, “Kadınların çalışma dünyasında eşit fırsatlara sahip olması konusunda hepimizin payı olmalı. Hedefimiz, sektördeki yüzde 40 kadın emekçi katılımını destekleyerek eşitlik sağlamak” diye konuştu.

LİMANIN GÜÇLÜ KADINLARI

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde bulunan limanda tonlarca ağırlıktaki konteynerlerin yükleme ve indirme işlemlerinde, kadın çalışanlar da görev yapıyor. Limanda bulunan yaklaşık 500 personelin yüzde 15´ini oluşturan kadınlar, erkek egemen sektörde kadın olarak bulundukları için ilk zamanlarda sıkıntı yaşadıklarını ancak kısa sürede kendilerini kabul ettirdiklerini söyledi. DP World Yarımca Limanı’nda konteyner taşıma, vinç operatörlü-ğü, forklift operatörlüğü gibi farklı birimlerde görev alan kadınlar, işlerinde gösterdikleri ustalıkla takdir topluyor.

3 YILDA 3 BİNDEN FAZLA İSTİHDAM

Shell’in Türkiye’de 2018 Mart ayında kadın istihdamına destek sağlamak amacıyla başlattığı ‘Shell’de Kadın Enerjisi’ ile 3 yılda 3 binden fazla kadına istihdam olanağı sağlandı açıklandı. Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı, “Pandeminin en yoğun yaşandığı mart ve aralık ayları arasında dahi 950 kadına istihdam yaratıldı. Shell’de Kadın Enerjisi’ programımızla akaryakıt sektöründe kadınların da sahada çalışabileceğini, mesleğin kadını erkeği olmadığını bir kez daha gösterdik. Program, 2023 yılına kadar 5 bin kadın istihdamı hedefine emin adımlarla ilerliyor” diye konuştu.

YÜZDE 60’LIK ORAN HEDEFİ

Toplam çalışan kadın sayısının 13 bin 89 olduğu Turkcell Grubu yüzde 55 olan kadın çalışan oranını 2030 yılında yüzde 60’a çıkarmayı planladığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Turkcell’in son olarak teknoloji geliştirme alanında fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla başlattığı ‘Turkcell’de Şartlar Eşit, Şanslar Eşit’ programının iş hayatına yeni atılacak genç kadın mühendisleri hedefleyen birinci fazı tamamlandı. Programın ikinci fazında çeşitli nedenlerle iş hayatından ayrılmış farklı meslek gruplarından deneyimli kadın profesyonellerin Turkcell bünyesine katılmaları hedefleniyor.”

HAYATIMIZA DOKUNDULAR

Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir kampanya filmi hazırlayan Neutrogena, “Üstümüzde emeği olan tüm kadınların ellerine sağlık” diyerek, sağlık çalışanı kadınlardan eğitimci kadınlara, aşçı kadınlardan çiçekçi kadınlara kadar elleri ile hayatlarımıza dokunan tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Neutrogena, kampanya filminde “Tüm kadınların ellerine sağlık” diyor.

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