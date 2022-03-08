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Japonya'dan Rusya ve Belarus'a ek yaptırım

08.03.2022 - 09:19
Japonya'dan Rusya ve Belarus'a ek yaptırım | Ekonomi Haberleri

Japonya Baş Kabine Sekreteri Matsuno, Ukrayna'ya yönelik işgal başlatması nedeniyle Rusya ve Belarus'a yönelik ek yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından batı dünyasına katılarak Moskova'ya bir dizi yaptırım uygulama kararı alan Japonya’dan, yeni ek yaptırım kararı geldi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno yaptığı açıklamada, Belarus ve Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Hükümet yetkilileri ve ilgili kuruluşların varlıklarının dondurulacağını belirten Matsuno, Japonya'nın Rusya'ya petrol arıtma ekipmanı ihracatını, Belarus'a ise hem sivil hem de askeri kullanım amacı olan ürünler olarak bilinen çift kullanımlı malların satışını yasaklayacağını ifade etti.

YAPTIRIMLAR AĞIRLAŞIYOR

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgalin ardından G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği (AB) ile birlikte hareket edeceğini açıklayan Japonya hükümeti, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin yanı sıra Rusya ve işgalde katkısı bulunan Belarus'a bir dizi yaptırım uygulama kararı almıştı.

Rus devlet tahvillerinin ticaretinin yasaklanacağını duyuran Japonya hükümeti, ayrıca daha sonra açıklanan ek yaptırımların yarı iletkenler ve diğer ürünler üzerindeki ihracat kısıtlamalarını, Rus finans kurumlarının varlıklarının dondurulmasını ve belirli kişi ve kuruluşlar için vize ambargosunu içerdiğini duyurmuştu.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Belarus'un, Rusya'nın Ukrayna işgaline katılımı göz önüne alındığında, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko da dahil olmak üzere kişilere ve kurumlara yaptırım uygulamaya ve ihracat kontrol önlemlerini hayata geçirmeye karar verdik" ifadelerini kullanarak, yaptırımların genişleyeceğinin sinyalini vermişti.


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