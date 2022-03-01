  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • İstanbul'un enflasyonu açıklandı
‹ Önceki Haber Almanya'da doğal gaz rezervi yüzde 30’un altında Almanya'da doğal gaz rezervi yüzde 30’un altında Sonraki Haber › Türk Telekom CEO’su: Global iş birliklerimizi geliştiriyor Türk Telekom CEO’su: Global iş birliklerimizi geliştiriyor

İstanbul'un enflasyonu açıklandı

01.03.2022 - 15:22
İstanbul'un enflasyonu açıklandı | Ekonomi Haberleri

İstanbul’da perakende fiyatlar yüzde 4,44, toptan fiyatlar yüzde 3,38 oranında arttı.

2022 Şubat ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 4,44, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3,38 oranında arttı.

2021 Şubat ayına göre 2022 Şubat ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 55,32, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 58,59 olarak gerçekleşti.

##$HABER_1473210$##

Şubat 2022’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Sağlık ve Kişisel Harcamalarında yüzde 7,04, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 6,47, Gıda Harcamalarında yüzde 5,92, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 5,53, Konut Harcamalarında yüzde 2,28, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 2,25, Diğer Harcamalarında yüzde 1,45 artış, Giyim Harcamalarında yüzde 1,91 azalış görüldü.

Şubat 2022’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Madenler Grubunda yüzde 5,48, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 4,35, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 3,63, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 3,42, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 2,18, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 1,68, Mensucat Grubunda yüzde 0,20, artış görüldü.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.970 Değişim: 1,22% Hacim : 33.664 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.946 01.03.2022 Yüksek 1.994
Açılış: 1.969
13,8935 Değişim: -0,02%
Düşük 13,8221 02.03.2022 Yüksek 13,9289
Açılış: 13,8956
15,4710 Değişim: -0,23%
Düşük 15,4208 02.03.2022 Yüksek 15,5206
Açılış: 15,5068
868,83 Değişim: -0,02%
Düşük 864,48 02.03.2022 Yüksek 871,21
Açılış: 868,98
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.