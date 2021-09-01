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İstanbul'un enflasyonu açıklandı

01.09.2021 - 13:13
İstanbul'un enflasyonu açıklandı | Ekonomi Haberleri

İstanbul'da ağustosta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,88 ve toptan fiyatlar yüzde 1,42 artış gösterdi.

 

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Ağustos 2021 itibarıyla İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi aylık yüzde 1,88 artış kaydetti. Bu dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 1,42 yükseldi.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise artış oranı perakende fiyatlarda yüzde 18,89, toptan fiyatlarda yüzde 28,36 düzeyinde gerçekleşti.

SEKTÖREL BAZDA DEĞİŞİM ORANLARI

Perakende fiyatlar, ağustosta bir önceki aya göre, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 4,58, gıdada yüzde 2,65, ev eşyasında yüzde 1,32, konutta yüzde 1,14, kültür eğitim ve eğlencede yüzde 1,06, giyimde yüzde 0,28, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,07 artış kaydederken, diğer harcamalar 0,03 geriledi.

Bu dönemde toptan fiyatlar ise gıda maddelerinde yüzde 2,57, madenlerde yüzde 1,65, mensucat grubunda yüzde 1,56, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,20, inşaat malzemelerinde yüzde 0,71 ve işlenmemiş maddelerde yüzde 0,07 arttı. Kimyevi maddeler grubunda ise yüzde 0,07 azaldı.


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