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İstanbul’un enflasyonu açıklandı

01.10.2022 - 13:10
İstanbul’un enflasyonu açıklandı | Ekonomi Haberleri

İstanbul’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 6,06 toptan fiyatlar da yüzde 2,94 oranında arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Eylül 2022 Fiyat İndeksleri açıkladı. Buna göre, Eylül ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 6,06, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,94 oranında arttı.

2021 Eylül ayına göre 2022 Eylül ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 107,42, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 98,17 olarak gerçekleşti.

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Eylül 2022’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Diğer harcamalarında yüzde 53,23, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 9,66, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 9,54, Giyim Harcamalarında yüzde 8,63, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 8,37, Konut Harcamalarında yüzde 6,43, Gıda Harcamalarında yüzde 3,64 artış, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalar grubunda yüzde 0,78 azalış izlendi.

Eylül 2022’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 8,42, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 5,39, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 3,58, Mensucat Grubunda yüzde 3,22, Gıda Maddeleri Grubunda yüzde 2,32, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 2 artış, Madenler Grubunda yüzde 1,98, azalış izlendi.


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