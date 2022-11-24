İşletmelere ‘dijital dönüşüm’ çağrısı | Ekonomi Haberleri

Hürriyet Gazetesi ve TÜGİAD ortaklığında Ankara’da düzenlenen ‘TÜGİAD Ekonomi Platformu ve Türkiye’nin Gelecek Vizyonu’ toplantısında, ‘şirketlerin dijital ve yeşil dönüşüm için atması gereken adımlar’, ‘KOBİ’lerin ekonomideki rolü’ ve ‘2023’te dünya ekonomisinde yaşanacak öngörüler’ ele alındı. Toplantıda TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, KOBİ’lerin büyümesi gerektiğine vurgu yaparken, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, işletmelere “Dijital ve yeşil dönüşüm için hazır olun”

Hürriyet gazetesinden Seda Tolmaç'ın haberine göre; Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) ve Hürriyet Gazetesi ortaklığıyla başkent Ankara’da ‘TÜGİAD Ekonomi Platformu ve Türkiye’nin Gelecek Vizyonu’ toplantısı düzenlendi. Grand Ankara Hotel’de gerçekleşen toplantıya TÜGİAD yönetim kurulu, TÜGİAD üyeleri ve Hürriyet Gazetesi temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptı. Moderatörlüğünü Hürriyet Gazetesi Ekonomi Yazarı Noyan Doğan’ın üstlendiği toplantıda, TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, TÜGİAD Ankara Şube Başkanı Burak Dalgıç, Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent ve Eximbank Pazarlama Direktör Efkan Bingöl konuşmacılar arasında yer aldı.

NİLÜFER ÇEVİKEL

‘KOBİLER BÜYÜMELİ’

TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti. Çevikel, “Türkiye’deki firmaların yaklaşık yüzde 98’i KOBİ niteliğinde. KOBİ’ler istihdama yüzde 77.6 katkı sağlıyor. Dolayısıyla 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmamız, ekonomik istikrarı sağlayabilmemiz için KOBİ’lere yönelik çalışmamız ve onların sesini de duyurmamız gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye’nin gelişmesi ve istihdamın artması için KOBİ’lerin büyümesini sağlamak lazım” dedi.

TÜGİAD’ın üzerinde durduğu konulardan birinin de ‘dijital ve yeşil dönüşüm’ olduğunu dile getiren Çevikel, “Ben sanayiciyim ve 70’den fazla ülkeye ihracat yapıyorum. Bu noktada bizi yeşil üretim, karbon ayak izi ve son dönemde uygulanacak sınırda karbon vergileri gibi konular yakından ilgilendiriyor” diye konuştu. Çevikel, ihracatçıların en önemli ihtiyaçlarından birinin de yer (arazi) olduğunu dile getirerek, “Büyümenin temeli üretim, üretimin temeli de yer. Büyümemiz için önce arazi gerekiyor. Özellikle KOBİ’lere arazi konusunda daha fazla yatırım yapılsa ve bu yerde daha fazla üretim sağlansa, önemli bir gelişme elde edilir. Herkes ihracat yapma potansiyeline sahip aslında. Bu potansiyel için de arazi tahsisi, ihracatçıların talepleri arasında” ifadelerini kullandı.

‘TEKNOLOJİYE ADAPTE OLMALIYIZ’

TÜGİAD Ankara Şube Başkanı Burak Dalgıç, TÜGİAD’ın ‘Türkiye’nin ilk ulusal ve tek uluslararası genç iş insanları derneği’ olduğunu hatırlattı. Dalgıç, 900’den fazla TÜGİAD üyesinin Türkiye ekonomisinin yaklaşık yüzde 25’ini yönettiğini belirterek, “Üyelerimiz ulusal ekonomimize yüksek katkıda bulunmaktadır. Ayrıca Ankara şubemizin üyeleri; tekstilden enerjiye, otomotivden savunma sanayiine 60’dan fazla sektörü temsil etmekte ve başkentimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine büyük katkı sağlamaktadır” dedi. Geleceğin en önemli konularından birinin ‘dijital dönüşüm’ olduğunu ifade eden Dalgıç, şöyle konuştu: “Hepimizin bildiği üzere ‘global rekabet’ kuralları sürekli değişmekte. Bizim de bu sistemde yerimizi korumamız ve hatta kural koyucu olabilmemiz için işletmelerimizi gelişen teknolojiye adapte etmek zorundayız. Tüketimdeki hızlı artışla birlikte üretim de artıyor. Günümüzde olduğu gibi önümüzdeki dönemde de hızlı ve esnek üretim, işletmeler için önemli konulardan olacaktır. Bu noktada işletmelerimizde uygulayacağımız dijital dönüşüm, operasyonel süreçlerde verimliliği sağlayacağı gibi daha hızlı ve esnek üretim yapmamızı da beraberinde getirecektir.”

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU

‘DÖNÜŞÜME ÖNCÜLÜK EDİYORUZ’

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB’un yaptığı çalışmaları anlatırken, işletmelere de “Dijital ve yeşil dönüşüm için hazır olun” çağrısı yaptı. Hisarcıklıoğlu, TOBB’un şirketlere yönelik attığı adımları özetle şöyle sıraladı:

* Firmalarımızı ve sektörlerimizi Avrupa Yeşil Mutabakatı ve yeşil dönüşümün etkilerine hazırlıyor, kurumsal kapasitelerini geliştiriyoruz. En çok etkilenecek sektörlerimizle, kamuyu bir araya getiriyor, sektörlerin yol haritasını birlikte belirliyoruz. KOBİ’lerin yeşil ve döngüsel ekonomiye geçişi için de çalışmalar yürütüyoruz. Böylece Türk iş dünyasının yeşil dönüşümüne öncülük ediyoruz. Yakın zamanda TOBB olarak ‘iklim portalı’nı devreye aldık. Bu portalda yeşil dönüşüme ilişkin tüm faaliyetler, kamunun sunduğu destekler ve yeşil dönüşüme rehberlik edecek dokümanlar yer alıyor. www. iklim.tobb.org.tr adresini ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz.

* Şirketlerimizin ABD pazarına girişini kolaylaştırmak, ihracatımızı artırmak üzere bir ilki gerçekleştirdik. Chicago’da TOBB Ticaret Merkezi’ni açtık. Zira ABD, yılda 2,5 trilyon dolara ulaşan ithalatıyla dünyanın en büyük pazarı. Bizim bundan aldığımız pay ise sadece binde 6. ABD pazarında daha çok yer almak ve oradaki büyük fırsatları değerlendirmek için Ticaret Merkezi’mizi kullanın. Bu merkez sizlere satış, pazarlama, depolama ve dağıtım alanlarında hizmet verecek, ürünlerinizin pazarda tutunmasını kolaylaştıracaktır. Bu merkezle sizlere satış, pazarlama, depolama ve dağıtım alanlarında hizmet veriyor, ürünlerinizin pazarda tutunmasını kolaylaştırıyoruz.

* Ülkemizin yeşil dönüşüm sürecine ve mobilite ekosistemine katkı sağlayacak, Türkiye’nin Otomobili TOGG’da ilk hedefe ulaştık. Bursa Gemlik’teki üretim tesisleri geçtiğimiz ay faaliyete geçti ve ilk araç banttan indi. Ülkemizin yüz yıllık hayalini gerçekleştirmenin gururunu taşıyoruz. Tarihimizde ilk defa, fikri mülkiyet haklarının tamamı ülkemize ait olan bir otomobil üretiyoruz. İlk defa beş büyük kuruluşu ortak bir hedefle bir araya getiriyoruz, en doğru zamanda küresel rakiplerimizle başa baş bir yarışa giriyoruz. TOGG akıllı cihazlarıyla yarının mobilite dünyasında biz de varız diyoruz. Teknolojimizle, mobilite çözümlerimizle, rekabetçi fiyatımızla tercih edilen küresel bir marka olacağız. Otomotiv tedarik sanayimizi, yeni nesil mobilite ekosisteminin global oyuncuları haline getireceğiz. Seneye önce yurtiçi satışlar başlayacak, bir sonraki sene de yurtdışına satış için adım atacağız.

* TOBB olarak eğitim alanında önemli yatırımlar gerçekleştirdik. 81 İl’de 81 okul yaptık. Diğer yandan odalarımızın ve borsalarımızın faaliyet gösterdiği 160 ilçede daha yeni okul yapmak kararı aldık. Böylece TOBB tarafından ülkemize kazandırdığımız eğitim tesisi sayısı 307’ye yükselmiş olacak. Öte yandan odalarımız ve borsalarımız 81 ilde 117 meslek lisesinin himayesini üstlendi. Okullara yeni yatırım yaptık ve müfredatın piyasadan gelen talebe göre şekillenmesini sağladık. Bu sayede piyasada talep edilen meslekler okullarda okutulmaya başlandı ve buradan mezun olan öğrencilerin iş bulmaları kolaylaştı. Gelen talep sonucunda bu meslek liselerinde doluluk oranı yüzde 96’ya ulaştı.

MOBİL UYGULAMALARI TİCARETTE KULLANIN

Hisarcıklıoğlu, konuşmasının sonunda ayrıca işletmelere (şirketlere) şu önerilerde bulundu:

* Dünyanın en değerli hazinesi akıllı telefonlar. Akıllı telefonları dijital dünyada verimli bir şekilde yerinizi almak için kullanın. Mobil uygulamaların sağladığı kolaylığı ticarette kullanın. Dijital dönüşümü yakalayın ve ona hazır olun. Dünyayı doğru okuyup zamanın ruhuna uymak da lazım. ‘Yeni ne yapabilirim?’ sorusunu her zaman sormak gerekiyor.

* Enflasyon muhasebesi uygulamasının artık büyük bir ihtiyaç haline geldiğini ve daha fazla erteleme yapılmadan uygulamanın bir önce başlatılmasını da talep ediyoruz. Yüksek enflasyon nedeniyle şirketlerin işletme sermayesi ihtiyacı da artıyor. Onları desteklemek üzere, yeni kredi ve KGF kefaletli kredi paketleri gerektiğini de hükümete iletiyoruz.”

TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na Togg şeklindeki pasta ile doğum günü sürprizi yaptı.

EFKAN BİNGÖL

TEMEL STRATEJİ KOBİ’LERE DESTEK

* Eximbank Pazarlama Direktörü Efkan Bingöl, Türk Eximbank’ın Türkiye’nin resmi ihracat destek kuruluşu olduğunu ifade ederek temel stratejilerinden birinin ‘KOBİ’lere destek’ olduğunu söyledi. Bingöl, Türk Eximbank’ın geçen yılın sonu itibarıyla ihracatçılarına sunduğu destek tutarının 46.1 milyar dolara ulaştığını belirterek, “ Bu tutarın 22.5 milyar doları kredi, 23.6 milyar doları ihracat alacak sigortası. Bu anlamda Türk Eximbank, Türkiye’nin en büyük ihracat alacak sigortası şirketi. İhracatçının 234 farklı ülkedeki ihracat alacaklarını sigortalıyoruz. Ayrıca ihracatçı KOBİ’lere destek olunması Eximbank’ın en temel stratejilerinden biri. Müşterimizin yüzde 80’ini KOBİ’ler oluşturuyor” dedi.

NOYAN DOĞAN

KÜRESEL DARALMA ENDİŞESİ

Toplantının moderatörü Hürriyet Gazetesi Ekonomi Yazarı Noyan Doğan, çeşitli ekonomi raporlarına dayanarak yaptığı değerlendirmede, 2023 yılı için küresel daralma hatta global anlamda stagflasyon endişesi yaşandığını kaydetti. “En karanlık tablo Avrupa üzerinde çiziliyor” diyen Doğan, “Avrupa’daki krizin boyutunun ne kadar olacağı ise kış ayının ne kadar sert geçeceğine bağlanıyor. 2023’te Avrupa’da büyümenin yavaşlayacağı kesin. Çin’in 2023’teki büyümesi ise Türkiye’nin büyümesinin altında olacak. Bunun nedenleri ise, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın yarattığı enerji krizi, enerji fiyatlarının artıyor olmasının enflasyonu tetiklemesi, enflasyonun tüketimin düşmesine neden olması ve satın alma gücünün aşağı çekilmesi” ifadelerini kullandı. Doğan, küresel iflasların yaşanacağına da dikkat çekerek, “Küresel çapta ticari iflaslarda 2022’de yüzde 10, 2023’te yüzde 19 geniş tabanlı bir artış bekleniyor. Enerji krizi, enflasyon odaklı faiz politikası ve müdahale edilemeyen resesyonun iflas dalgasını tetikleyeceği öngörülüyor. En büyük darbenin enerjiden geleceği söyleniyor. Elektrik kesintisi senaryosu durumunda İngiltere’de 42 bin, Fransa’da 18 bin 700, Almanya’da 28 bin 400 şirketin batma riski ile karşı karşıya kalacağı ifade ediliyor. Bu anlamda 2023 global anlamda zor bir yıl olacak, ihracat yaparken dikkat etmekte fayda var” dedi.

SEFER LEVENT

EKONOMİYİ 2023’TE NELER BEKLİYOR?

Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent ise dünya ve Türkiye ekonomisini 2023’te nelerin beklediğini anlattı. IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nun değerlendirmesini yapan Sefer Levent, şunları söyledi:

“2023’te dünyada ticaret hacmi artışı ciddi biçimde hız kesecek. Ortalama büyüme düşecek. Enflasyonlar gerileyecek. Özellikle brent petrolün fiyatı 2022’ye göre gerileyecek. Emtia fiyatlarında 2022’ye göre önemli bir değişim olmayacak ancak metal fiyatlarında gerilemenin devam etmesi bekleniyor. Gelişmiş ekonomiler yüzde 14 nüfusa sahip oldukları halde dünya gelirinin yüzde 42’sini alıyorlar. Toplam dünya ihracatının ise yüzde 61.4’ünü yapıyorlar. Yüzde 86 nüfusa sahip olan gelişmekte olan ülkelerin ise ekonomiden aldığı gelir payının, yüzde 58’de kaldığı görülüyor. Gelişmiş ekonomiler, 2023’te ciddi bir büyüme kaybı yaşayacak. Euro bölgesi ve Birleşik Krallık için resesyon sinyalleri çok kuvvetli. Gelişmiş ekonomiler, işsizlik konusunda bir sorunla karşılaşmayacak.Gelişmiş ülkeler arasında cari açık konusunda sorun yaşayacak tek ülke Birleşik Krallık. Gelişmekte olan ülkelere bakıldığında ise Hindistan dışındaki gelişmekte olan ekonomiler 2023’te büyüme sıkıntısı içine girebilir. Çin büyümeye devam edecek gibi görünse de ekonomide sorun yaşaması sürpriz olmaz. Brezilya’da büyüme hızının düşmesi, Rusya’da ise eksi olması bekleniyor. Rusya da 2023’te de resesyon yaşanacak. Brezilya’yı büyük olasılıkla işsizlik bekliyor. Bu ekonomiler arasında en sıkıntılı görünen Brezilya olurken en rahat görünen ekonomi Endonezya. Endonezya bir yandan büyümesini yüksek düzeyde sürdürürken bir yandan da işsizlik ve enflasyonu düşürecek gibi görünüyor.”

Levent, 2023 Türkiye ekonomisi için ise “Türkiye’nin her yıl bir milyon kişi artan nüfusuyla, 2023’te yaklaşık 942 milyar dolarlık Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya ulaşması bekleniyor. Bu aynı zamanda kişi başına 10 bin 863 dolar gelir demek. Türkiye’nin 2023’te yüzde 3 büyümesi bekleniyor. İşsizlik oranı yerinde sayacak gibi. Enflasyonun yüzde 37 civarına gerilemesi de öngörülüyor” ifadesini kullandı.

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