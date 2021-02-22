İş gücü girdi endeksleri arttı | Ekonomi Haberleri

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın ekim-aralık dönemine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endekste, sanayi sektöründe yüzde 7,6, inşaat sektöründe yüzde 15,5, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 0,6 artış olduğu kayıtlara geçti.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, geçen yılın ekim-aralık döneminde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 2 ve inşaat sektöründe yüzde 9,6 artarken, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7 azaldı.

Brüt ücret-maaş endeksi de geçen yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endekste sanayi sektöründe yüzde 18, inşaat sektöründe yüzde 18,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,3 artış kayıtlara geçti.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endekste sanayi sektöründe yüzde 3,5, inşaat sektöründe yüzde 7,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,5 artış görüldü.

ÇALIŞILAN SAAT VE BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSLERİ

Çalışılan saat endeksi de 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks sanayi sektöründe yüzde 1,9, inşaat sektöründe yüzde 5,2 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde değişmedi.

Brüt ücret-maaş endeksi de geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 6,9, inşaat sektöründe yüzde 7,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,8 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, söz konusu çeyrekte, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endekste, sanayi sektöründe yüzde 13,4, inşaat sektöründe yüzde 6,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13 artış görüldü.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ

Saatlik kazanç endeksi de geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde,

endeks, sanayi sektöründe yüzde 15,7, inşaat sektöründe yüzde 7,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14,3 arttı.

Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi de geçen yılın dördüncü çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 3,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,9 artarken, inşaat sektöründe yüzde 0,2 azaldı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksinde, 2020 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,7 artış görüldü. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 4,5, inşaat sektöründe yüzde 1,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,6 yükseldi.

Saatlik kazanç endeksi, 2020 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 4,9, inşaat sektöründe yüzde 1,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,8 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, 2020 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endekste, sanayi sektöründe yüzde 2,4, inşaat sektöründe yüzde 1,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,6 artış görüldü.

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