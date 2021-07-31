İş dünyasından fidan seferberliği | Ekonomi Haberleri

Türkiye, birçok faklı noktada çıkan orman yangınlarını söndürmek için seferber olurken, yanan bölgelerin tekrar yeşillendirilmesi için Türk iş dünyası kaybedilen ormanlık alanlara fidan dikim kampanyası başlattı.

Bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ormanları yeniden canlandırmak için 5 milyon TL destekte bulunacaklarını açıkladı. Hisarcıklıoğlu paylaşımında, “Milletimizin yanındayız Türkiye Bayrağı Birlikten güç ve umut doğar. Yanan ormanlarımızı eski haline kavuşturmak ve daha yeşil bir Türkiye için TOBB olarak 5 milyon TL destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

İHRACATÇILARA DAVET

Türkiye İhracatçılar Meclisi de (TİM) ihracat ailesini, yangında zarar gören orman bölgelerinde geleceğe nefes olacak fidanları toprakla buluşturmaya davet etti. TİM Başkanı İsmail Gülle, “Gelecek nesillere miras bırakacağımız daha yeşil bir Türkiye’yi hep beraber inşa etmek için ihracatçılarımızı yangınlarda kaybettiğimiz ormanlık bölgelerde fidanları toprakla buluşturmaya davet ediyoruz. TİM olarak, 100 bini aşkın ihracatçılarımız adına yeşil büyümeye, yeşil geleceğe odaklanmış cennet vatanımızda ağaçlandırma seferberliği başlatıyoruz” şeklinde konuştu.

ORTAK GÖREVİMİZ

Orman yangını ile mücadele eden çalışanlara ve vatandaşlara tüm Türkiye’nin minnet borcu olduğunu ifade eden Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, “Gelecek nesillerden ödünç aldığımız doğamızı korumak; özellikle ülkemizin yanan akciğerlerini yeniden hayata döndürmek hepimizin ortak görevi. Üyelerimiz ile birlikte bu sorumluluk bilinciyle fidan bağışı kampanyamızı başlattık. Tüm Türkiye’nin birlik içinde yanan bölgeleri eski haline getirmek için çalışacağına gönülden inanıyoruz.”

Türkiye Bankaları Birliği de her bir çalışanı için 5 fidan olacak şekilde adedi 10 TL’den 10 milyon TL tutarında yaklaşık 1 milyon adet fidan bağışlanacağını açıkladı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise ülke genelindeki orman yangınlarında zarar gören alanları ağaçlandırmak için kampanya başlattıklarını bildirdi.

BANKALAR BİRLİĞİ’NDEN DESTEK AÇIKLAMASI

TÜRKİYE Bankalar Birliği Yönetim Kurulu da yaşanan yangın felaketi nedeniyle dün acil bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda can kayıplarının, ormanların tahribatının ve maddi zararların değerlendirilerek, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile eşgüdüm halinde, sektörün meydana gelen zararın ve sorunların hafifletilmesine katkıda bulunması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve afetin yaşandığı bölgelerin ihtiyaç duyabileceği desteğin sağlanması konularının görüşüldüğü belirtildi. Toplantının ardından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Yangının yol açtığı tahribat nedeniyle, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin bankalara olan borçlarının ödenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda üyelerimize tavsiyede bulunulmasına; mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, risk merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için risk merkezi üyelerinin bilgilendirilmesine, felaketten etkilendiklerini düzenlemelere uygun olarak belgeyen banka müşterilerinin taleplerini bankalara iletmeleri hususunda kamuoyuna bilgi verilmesine karar verilmiştir.”

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