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İş Bankası'ndan 'Adnan Bali' açıklaması

06.01.2021 - 09:09
İş Bankası'ndan 'Adnan Bali' açıklaması | Ekonomi Haberleri

Türkiye İş Bankası'ndan Adnan Bali'nin istifa ettiği iddialarına yönelik olarak, "Sayın Adnan Bali görevini sürdürmekte olup konuya ilişkin 6 Ocak 2021 tarihinde düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacaktır" dendi.

Türkiye İş Bankası, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin istifa ettiğine dair yer alan haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.

Türkiye İş Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Çeşitli basın-yayın organlarında genel müdürümüz sayın Adnan Bali'nin istifa ettiğine dair yer alan haberler asılsızdır." denildi.

Açıklamada, Adnan Bali'nin görevini sürdürmekte olup konuya ilişkin bugün düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacağı bildirildi.


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