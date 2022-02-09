  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • İngiltere'de işletmelere Brexit sorunu
‹ Önceki Haber Fransa’da tarihin en yüksek ticaret açığı Fransa’da tarihin en yüksek ticaret açığı Sonraki Haber › Dolar kurunda son durum Dolar kurunda son durum

İngiltere'de işletmelere Brexit sorunu

09.02.2022 - 13:10
İngiltere'de işletmelere Brexit sorunu | Ekonomi Haberleri

İngiliz milletvekilleri, Brexit sonrası sınır düzenlemelerini iyileştirmek için daha fazla çalışma yapılmazsa, bu yıl AB ile ticarette daha fazla kesinti olabileceğini belirtti.

İngiliz milletvekilleri Brexit'in İngiliz firmaları üzerindeki "tek tespit edilebilir etkisinin" "artan maliyetler, evrak işleri ve sınır gecikmeleri" olduğunu söyledi. Kamu Hesapları Komitesi, yeni ithalat kontrolleri geldikçe işlerin bu yıl daha da kötüleşebileceği konusunda uyardı. Kamu Hesapları Komitesi (PAC) raporuna göre, pandemi azaldıkça Birleşik Krallık sınırındaki yolcu trafiği normal seviyelere döndüğünde ne olacağından endişe duyuluyor.

##$HABER_1473013$##

Raporda İngiliz hükümetinin 2025 yılına kadar dünyanın en etkili sınırını yaratma planlarını "bugünkü durum göz önüne alındığında iyimser" olarak nitelendirildi.

Raporda, İngiltere'nin AB gümrük birliği ve tek pazardan ayrılmasından bu yana ticaret hacimlerinin Covid-19'un etkisi ve tedarik zincirlerindeki daha geniş küresel baskılar tarafından baskılandığı belirtiliyor. Ancak rapora göre, AB'den ayrılmanın da işletmeler üzerindeki bürokratik yükü arttıran bir etkisi olduğu açık.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.039 Değişim: 1,59% Hacim : 25.707 Mio.TL Son veri saati : 16:49
Düşük 2.017 09.02.2022 Yüksek 2.040
Açılış: 2.023
13,5898 Değişim: 0,21%
Düşük 13,5479 09.02.2022 Yüksek 13,6123
Açılış: 13,5616
15,5443 Değişim: 0,32%
Düşük 15,4714 09.02.2022 Yüksek 15,5744
Açılış: 15,4949
799,54 Değişim: 0,35%
Düşük 795,45 09.02.2022 Yüksek 801,53
Açılış: 796,75
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.