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İngiltere Merkez Bankası faize dokunmadı

04.11.2021 - 16:37
İngiltere Merkez Bankası faize dokunmadı | Ekonomi Haberleri

İngiltere Merkez Bankası, politika faizinin değiştirilmeyerek yüzde 0,1 seviyesinde sabit bırakıldığını bildirdi.

İngiltere Merkez Bankasından (BoE) yapılan açıklamaya göre, BoE Para Politikası Kurulu (Monetary Policy Committee-MPC), politika faizinin yüzde 0,1 seviyesinde, varlık alım hedefinin ise 875 milyar sterlinde sabit bırakılmasına karar verdi.

MPC tutanaklarında, politika faizini sabit tutma yönündeki kararın ikiye karşı yedi oyla alındığı, tahvil alım programını sabit tutma kararının ise üçe karşı altı oyla alındığı bildirildi.

Tutanaklarda, küresel bazda ve İngiltere’de yılın üçüncü çeyreğindeki ekonomik büyümenin, ağustos ayında tahmin edilene göre daha yavaş olmakla birlikte devam ettiği bildirildi.

Ekonomik büyümenin tedarik zincirlerindeki aksamalar tarafından baskılandığı ifade edilen tutanaklarda, artan küresel talep artışı nedeniyle bazı sektörlerde tedarik zorluklarının görüldüğü bildirildi.

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“İngiltere’de tüketici talebinin zayıfladığına ilişkin bazı işaretler var,” ifadesinin yer aldığı tutanaklarda, buna rağmen İngiliz ekonomisinin 2022 yılının ilk çeyreğinde (salgın öncesindeki) 2019 yılının son çeyreğindeki büyüklüğüne yeniden ulaşmasının öngörüldüğü kaydedildi.

MPC tutanaklarında ağustos ayında ülkede işsizliğin yüzde 4,5 seviyesinde kaydedilmesine rağmen, eylül ayının sonunda hükümetin maaş destek programından yararlanan yaklaşık 1 milyon kişinin işsizlerin arasına dahil olduğu hatırlatıldı.

Tutanaklarda, ağustos ayında yüzde 3,2 seviyesinde olan enflasyonun, ekim ayında yüzde 4 seviyesinin hemen altında gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

NİSAN 2022'DE ENFLASYON YÜZDE 5 İLE ZİRVE YAPACAK

Tutanaklarda, enflasyonun, kasım ayında yüzde 4,5 seviyesine yükselmesinin ve temel ürünlerde ve gıda fiyatlarında devam eden fiyat artışlarının etkisiyle bu seviyesini kış aylarında da sürdürmesinin öngörüldüğü bildirildi.

MPC tutanaklarında, İngiltere’de tüketici fiyat endeksinin ağustos ayındaki tahminleri aşarak, 2022 yılı nisan ayında ise yüzde 5 civarına ulaşarak zirve yapmasının beklendiği bildirildi.

Tutanaklarda, zaman içerisinde tedarik sıkıntılarının azalması, küresel talebin yeniden dengelenmesi ve enerji fiyatlarındaki artışın sonlanmasıyla, enflasyon baskılarının azalmasının beklendiği belirtilerek, gelecek yılın ikinci yarısında itibaren enflasyonun düşüşe geçmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Tutanaklarda İngiltere’nin bu yılın sonunda ekonomik büyümesinin yüzde 7 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği de belirtildi.


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