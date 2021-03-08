‹ Önceki Haber Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nin isim sponsoru oldu Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nin isim sponsoru oldu

İngiltere Merkez Bankası: 'Çifte toparlanma' gerekecek

08.03.2021 - 17:44
İngiltere Merkez Bankası: 'Çifte toparlanma' gerekecek | Ekonomi Haberleri

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey, ekonominin hem talep tarafında toparlanma, hem de arz tarafında toparlanma gerçekleşmesinin gerekeceğine dikkat çekti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, koronavirüs pandemisi kaynaklı krizden çıkış için, ekonominin hem talep tarafında toparlanma, hem de arz tarafında toparlanma gerçekleşmesinin gerekeceğine dikkat çekti.

Birleşik Krallık'ta 2005 yılında kurulan Resolution Foundation (Çözüm Vakfı) tarafından Pazartesi günü düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, "ikili bir iyileşme olmazsa ortaya çıkan sorunları ele almanın daha zor olacağını" vurgulayan  Bailey, her iki alanda da yapısal reformların kriz sürecinde gerçekleşebileceği uyarısı yaptı.

Covid şokunun yanı sıra, arz ve talepteki gelişmelerin de, politika tepkisinin doğasını ve özellikle de kriz kaynaklı işten çıkarmaları yansıttığını vurgulayan Bailey, "İstihdamı geçici olarak destekleyen bu plan işsizlikte çok daha büyük bir artış olmasını önledi" diye ekledi ve bunun da arzda daha küçük bir düşüşe ve çok daha geniş bir fazla kapasite marjına neden olacağını söyledi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.530 Değişim: -0,76% Hacim : 28.085 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.527 08.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.550
7,7501 Değişim: 2,90%
Düşük 7,4989 08.03.2021 Yüksek 7,7831
Açılış: 7,532
9,1900 Değişim: 2,34%
Düşük 8,8190 08.03.2021 Yüksek 9,2306
Açılış: 8,98
419,32 Değişim: 1,95%
Düşük 410,04 08.03.2021 Yüksek 420,32
Açılış: 411,29
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.