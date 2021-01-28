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İngiltere’de otomobil üretimi 36 yılın dibinde

28.01.2021 - 17:42
İngiltere’de otomobil üretimi 36 yılın dibinde | Ekonomi Haberleri

İngiltere'de geçen yılki üretim yüzde 29,3 gerilerken 1984'ten bu yana en düşük seviye de görülmüş oldu.

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu’ndan (SMMT) yapılan açıklamada, ülkede 2020 yılında üretilen toplam otomobil sayısının yüzde 29,3 azalarak 920 bin 928’e gerilediği belirtildi. Son verilere göre İngiltere’de otomobil üretiminde 1984 yılından bu yana en düşük seviye de görülmüş oldu. Ülkede 2019 yılında toplam üretilen otomobil sayısı 1 milyon 303 bin 135 seviyesindeydi.

SMMT verilerine göre, İngiltere’de 2020 yılında iç pazar yönelik üretilen otomobil sayısı yüzde 30,4 azalarak 171 bin 890’a, dış pazara yönelik üretilen otomobil sayısı ise 29,1 azalarak, 749 bin 38’e geriledi.

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Verilere göre, İngiltere’nin 2020 yılında ihraç ettiği araçların yüzde 53,5’i Avrupa Birliği’ne (AB), yüzde 17,7’si ABD’ye, yüzde 7,6’sı Çin’e, yüzde 3,5’i Japonya’ya, yüzde 2,6’sı Türkiye’ye, yüzde 2,1’i Avustralya’ya ve yüzde 1,7’si Güney Kore’ye gitti.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes ise, “Salgın fabrikaların kapamasına neden oldu. Azalan tüketici talebi bir neslin en düşük üretiminin oluşmasına neden oldu.” yorumunu yaptı.

Yeni tip koronavirüs ile (Kovid-19) mücadele amacıyla aşılamaların yapılmasının 2021 yılına ilişkin iyimserliği artırdığını belirten Hawes, geçen sene otomobil üretiminde yaşanan düşüşe rağmen halen İngiltere’de üretilen her 10 araçtan 8’inin ihraç edildiğini kaydetti.


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