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İngiltere’de kamu borçlanması beklentileri aştı

21.09.2021 - 13:48
İngiltere’de kamu borçlanması beklentileri aştı | Ekonomi Haberleri

İngiltere’de kamu bankaları hariç toplam kamu borçlanması, ağustos ayında beklentileri aşarak 20,5 milyar sterlin düzeyinde gerçekleşti.

 

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede 2021 yılında kamu bankası hariç kamu borçlanması bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 5,5 milyar sterlin azaldı. Böylece 20,5 milyar sterlin düzeyinde kaydedilen ağustos ayı verisine yönelik piyasa beklentisi ise 15,6 milyar sterlin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Ayrıca resmi kayıtlara göre, sadece ağustos aylarındaki kamu borçlanma hacmi dikkate alındığında, 2021 yılının ağustos ayı itibarıyla en yüksek ikinci ağustos kamu borçlanması kaydedilmiş oldu.

ONS açıklamasında, İngiliz hükümetinin bu yılın ağustos ayında 6,3 milyar sterlin kamu borcu faiz ödemesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede 2021 yılının ağustos sonu itibarıyla kamu bankaları hariç kamu borçlanmasının ise toplam 2 trilyon 202,9 milyar sterlin ile ülkenin toplam Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) yüzde 98,3’ü seviyesine ulaştığı kaydedildi. Söz konusu oran da 1963 yılının mart ayından bu yana en yüksek oran olarak kaydedildi.


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