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İngiltere’de enflasyon beklentileri aştı

19.05.2021 - 13:51 | Son Güncelleme :
İngiltere’de enflasyon beklentileri aştı | Ekonomi Haberleri

İngiltere’de 2021 yılının nisan ayında enflasyon yüzde 1,5 arttı. Uzmanların beklentisi ise nisan ayında yıllık bazda TÜFE’nin yüzde 1,4 artış kaydetmesi yönündeydi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada ülkede nisan ayında yıllık bazda tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yüzde 1,5 arttığı kaydedildi. Ülkede bir önceki ayda (mart) yıllık bazda TÜFE yüzde 0,7 artış kaydetmişti.

Uzmanların beklentisi ise nisan ayında yıllık bazda TÜFE’nin yüzde 1,4 artış kaydetmesi yönündeydi. İngiltere’de nisan ayından enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesinde küresel petrol piyasalarındaki fiyat artışına ilaveten, ülkede giysi, ayakkabı gibi ürünlerindeki fiyat artışları etkili oldu. Ülkede nisan ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artış da enflasyonundaki artışı destekledi.

Uzmanlar, İngiltere'de enflasyonun hızla artması ve ekonomik büyümenin güçlenmesi durumunda İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikasında sıkılaştırmaya gidebileceğini düşünüyor.

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Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Ernst & Young Item Club Ekonomisti Howard Archer “İngiltere’de enflasyon önümüzdeki aylarda artmaya hazırlanırken ve ekonomi ikinci çeyrekte daha iyi bir büyümeye doğru ilerlerken, dikkatler giderek İngiltere Merkez Bankası'nın daha fazla teşvik vermek yerine para politikasını ne zaman sıkılaştırabileceği üzerinde yoğunlaşıyor.” ifadesini kullandı.

Archer, “Öte yandan İngiltere Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu'nun mayıs ayındaki toplantı tutanaklarına bakıldığında sıkılaştırma için aceleci görünmüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), daha önce ülkede enflasyonun bankanın hedeflediği yüzde 2 seviyesini aşarak, 2021 yılının sonlarına doğru yüzde 2,5'e ulaşmasının beklendiğini bildirmişti.


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