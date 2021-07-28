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IMF'den 'küresel toparlanma' uyarısı

28.07.2021 - 08:20 | Son Güncelleme :
IMF'den 'küresel toparlanma' uyarısı | Ekonomi Haberleri

IMF Başekonomisti Gopinath, küresel ekonomik toparlanmanın devam ettiğini ancak gelişmiş ekonomiler ile birçok gelişmekte olan ekonomi arasındaki farkın açıldığını ifade etti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başekonomisti Gita Gopinath, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun temmuz ayı güncellemesini değerlendiren bir blog yazısı kaleme aldı.

IMF'nin 2021 yılı için nisan ayında açıkladığı yüzde 6'lık küresel ekonomik büyüme tahminin değişmediğini belirten Gopinath, ancak kompozisyonun değiştiğine dikkati çekti.

Gopinath, "Küresel ekonomik toparlanma devam ediyor, ancak gelişmiş ekonomiler ile birçok yükselen piyasa ve gelişmekte olan ekonomi arasında genişleyen bir fark var." değerlendirmesinde bulundu.

Gelişmiş ekonomiler için 2021 yılı büyüme beklentisinin 0,5 puan arttığını belirten Gopinath, buna karşı gelişmekte olan ekonomilerin büyüme beklentilerinin aşağı yönlü revize edildiğine işaret etti.

"REVİZYONLAR SALGINA DAİR GELİŞMELERDEKİ FARKLILIKLARI YANSITIYOR"

Gopinath, 2022 yılı büyüme tahminin ise yüzde 4,4'ten yüzde 4,9'a yükseltildiğine dikkati çekerek, gelecek yıla ilişkin beklentilerde de gelişmiş ekonomiler için önemli yukarı yönlü revizyonlar yapıldığını ancak gelişmekte olan ekonomiler için bu revizyonların daha ılımlı kaldığını aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının gelişmiş ekonomilerde kişi başına düşen geliri yıllık yüzde 2,8 azalttığının tahmin edildiğini belirten Gopinath, gelişmekte olan ekonomiler için ise kişi başına düşen gelir kaybının yıllık yüzde 6,3 olduğunun öngörüldüğünü kaydetti.

Gopinath, söz konusu revizyonların delta varyantı gibi salgına dair gelişmelerdeki farklılıkları önemli ölçüde yansıttığına dikkati çekerek, beklenenden hızlı aşılama oranları ve normale dönüşün tahminlerde yukarı yönlü revizyonlara yol açarken, aşıya erişememe ve özellikle Hindistan gibi bazı ülkelerde tekrarlayan Kovid-19 dalgalarının aşağı yönlü revizyonları beraberinde getirdiğini ifade etti.

Toparlanmadaki ayrışmanın bir diğer nedeninin de ekonomilere sağlanan desteklerdeki farklılıklar olduğunu belirten Gopinath, gelişmiş ekonomilerin 2021 ve sonrası için 4,6 trilyon dolarlık mali destek sağladığını aktardı. Gopinath, 2022 yılı küresel büyüme tahminindeki yukarı yönlü revizyonun büyük ölçüde ABD'deki ilave mali desteği ve Yeni Nesil Avrupa Birliği Fonlarını yansıttığını kaydetti.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BU YIL YÜZDE 5,8 BÜYÜMESİ BEKLENİYOR

Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelleyen IMF, 2021 yılı küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 6 olarak korurken, 2022 yılı büyüme tahminin yüzde 4,4'ten yüzde 4,9'a yükseltti.

Gelişmiş ekonomilere yönelik 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 5,1'den yüzde 5,6'ya çıkarılırken, 2022 yılı tahmini yüzde 3,6'dan yüzde 4,4'e yükseltildi.

Gelişmekte olan ekonomilerin 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 6,7'den yüzde 6,3'e düşürülürken, gelecek yıla dair büyüme tahmini yüzde 5'ten yüzde 5,'ye çıkarıldı.

IMF, Türkiye ekonomisinin ise 2021'de yüzde 5,8 ve 2022'de yüzde 3,3 büyüyeceğini öngördü. Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminleri daha önce 2021 yılı için yüzde 6 ve 2022 için yüzde 3,5 olarak açıklanmıştı.


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