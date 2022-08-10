İlk kez Hürriyet açıklıyor... İşte yeni tarım modeli | Ekonomi Haberleri

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüm dünyada stratejik bir konuma gelen tarım sektörü için yeni bir eylem planı hazırladı. Edinilen bilgilere göre, önümüzdeki dönemde tarımda daha aktif destekleme için sayısı 65’e ulaşan teşvikler sadeleştirilecek, çiftçiye ekim öncesi ayni destek ödemesi yapılacak. Üretim öncesi izin mekanizması devreye girecek.

Hürriyet gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre; Tarım ve Orman Bakanlığı, pandemi sonrasında dünyanın en çok üzerine eğildiği konuların başından gelen tarım sektörü için eylem planını hazırladı. Bu kapsamda, tarımda daha aktif destekleme için 65 olan teşvik sayısının sadeleştirilmesi, çiftçilere ekim öncesi ayni destek ödemesi yapılması, üretim öncesi izin mekanizmasının devreye girmesi gibi birçok alanda düzenlemeler yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yeni dönemde izlenecek modeli AK Parti yönetimine de bir sunumla anlattı. Hürriyet’in ulaştığı sunumda şunlar yer aldı:

4 BAŞLIKLI MODEL

Yeni destekleme modeli 4 başlıktan oluşacak. Buna göre, üretimden önce izin alınarak, söz konusu ürünlerin planlı bir şekilde üretilmesi sağlanacak. Destekler sadeleştirilirken, çiftçiye iki ayrı bölümde destek sunulacak. Ekim öncesi maddi değil ayni destek verilecek, hasat sonrası ise fark ödemesi yapılacak. Sözleşmeli üretimin de artırılması hedeflenecek. Ayrıca, çay, toprak koruma ve arazi kullanımı, su ve mera kanunu üzerinde çalışmalar hızlandırılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde, Arz Güvenliği Daire Başkanlığı kurulacak. Stratejik tarımsal ve hayvansal gıdaların üretimi arz güvenliği takip sistemi ile takip edilecek. Bu ürünlerin üretimi analiz edilecek ve izlenecek. Buna göre destek verilecek.

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KENT TARIMI DESTEKLENECEK

Kent tarımı ile üretim ve tüketim merkezleri yakınlaştırılacak. Bu yolla taze sebze-meyveye kolay erişim, lojistik maliyetlerinin düşürülmesi, zayiatın azaltılması ve istihdamın artırılması sağlanacak. Tarımda gelir koruma sigortası yaygınlaştırılacak. Bu kapsamda Konya’nın Cihanbeyli, Kadınhanı ve Karatay ilçelerinde pilot olarak başlanan Gelir Koruma Sigortası, bu yıl üretim sezonunda Konya’nın tamamında, 2023 üretim sezonunda da tüm Türkiye’de uygulanacak.

DİJİTAL TARIM DEVREDE

Tarımda üretim dijitalleşecek. Tarım Cebimde ve Çiftçi Kayıt Doğrulaması (ÇKS) uygulamaları entegre edilecek. Ürün bazlı olarak nereye, ne ekilecek bilinecek. Kişi başına düşen tarım alanları korunacak ve bunlar artırılacak. Öte yandan, AK Parti MKYK’da küçükbaş hayvan etinde başlayan yüzde 25’lik indirimin süresinin uzayacağını aktaran Bakan Vahit Kirişci, “Hayvancılıkla uğraşan insanların teşvik kalemleri artacak. İnsanlara ‘hayvancılıkla uğraşın, yapın, yetiştirin, ekin, biçin’ denilecek. Tahıl ve tarım anlamında Türkiye’nin daha güçlü bir aktör olması için yeni adımlar atılacak” dedi.

UÇAK SAYISI 20’YE ÇIKTI

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında atılan adımları şöyle açıkladı: “Türkiye’nin geçtiğimiz yıl orman varlığı 20.8 milyon hektar iken, bu yıl 23.1 milyon hektara çıkarıldı. Türkiye, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kara, hava ve insan gücü artırıldı. Bakanlık, geçtiğimiz yıl 3 olan uçak sayısını bu yıl 7 kat artırarak 20’ye, 39 olan helikopter sayısını 55’e, 4 olan İHA sayısını 8’e ve 501 olan iş makinesi sayısını ise 692’ye çıkardı. 30 bölgede ise 10’ar kişilik orman arama kurtarma timi oluşturuldu.”

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