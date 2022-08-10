  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • İlk kez Hürriyet açıklıyor... İşte yeni tarım modeli
‹ Önceki Haber Elon Musk'tan büyük hisse satışı Elon Musk'tan büyük hisse satışı Sonraki Haber › İşsizlik rakamları açıklandı İşsizlik rakamları açıklandı

İlk kez Hürriyet açıklıyor... İşte yeni tarım modeli

10.08.2022 - 09:41
İlk kez Hürriyet açıklıyor... İşte yeni tarım modeli | Ekonomi Haberleri

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüm dünyada stratejik bir konuma gelen tarım sektörü için yeni bir eylem planı hazırladı. Edinilen bilgilere göre, önümüzdeki dönemde tarımda daha aktif destekleme için sayısı 65’e ulaşan teşvikler sadeleştirilecek, çiftçiye ekim öncesi ayni destek ödemesi yapılacak. Üretim öncesi izin mekanizması devreye girecek.

Hürriyet gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre; Tarım ve Orman Bakanlığı, pandemi sonrasında dünyanın en çok üzerine eğildiği konuların başından gelen tarım sektörü için eylem planını hazırladı. Bu kapsamda, tarımda daha aktif destekleme için 65 olan teşvik sayısının sadeleştirilmesi, çiftçilere ekim öncesi ayni destek ödemesi yapılması, üretim öncesi izin mekanizmasının devreye girmesi gibi birçok alanda düzenlemeler yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yeni dönemde izlenecek modeli AK Parti yönetimine de bir sunumla anlattı. Hürriyet’in ulaştığı sunumda şunlar yer aldı:

4 BAŞLIKLI MODEL

Yeni destekleme modeli 4 başlıktan oluşacak. Buna göre, üretimden önce izin alınarak, söz konusu ürünlerin planlı bir şekilde üretilmesi sağlanacak. Destekler sadeleştirilirken, çiftçiye iki ayrı bölümde destek sunulacak. Ekim öncesi maddi değil ayni destek verilecek, hasat sonrası ise fark ödemesi yapılacak. Sözleşmeli üretimin de artırılması hedeflenecek. Ayrıca, çay, toprak koruma ve arazi kullanımı, su ve mera kanunu üzerinde çalışmalar hızlandırılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde, Arz Güvenliği Daire Başkanlığı kurulacak. Stratejik tarımsal ve hayvansal gıdaların üretimi arz güvenliği takip sistemi ile takip edilecek. Bu ürünlerin üretimi analiz edilecek ve izlenecek. Buna göre destek verilecek.

##$HABER_1474541$##

KENT TARIMI DESTEKLENECEK

Kent tarımı ile üretim ve tüketim merkezleri yakınlaştırılacak. Bu yolla taze sebze-meyveye kolay erişim, lojistik maliyetlerinin düşürülmesi, zayiatın azaltılması ve istihdamın artırılması sağlanacak. Tarımda gelir koruma sigortası yaygınlaştırılacak. Bu kapsamda Konya’nın Cihanbeyli, Kadınhanı ve Karatay ilçelerinde pilot olarak başlanan Gelir Koruma Sigortası, bu yıl üretim sezonunda Konya’nın tamamında, 2023 üretim sezonunda da tüm Türkiye’de uygulanacak.

DİJİTAL TARIM DEVREDE

Tarımda üretim dijitalleşecek. Tarım Cebimde ve Çiftçi Kayıt Doğrulaması (ÇKS) uygulamaları entegre edilecek. Ürün bazlı olarak nereye, ne ekilecek bilinecek. Kişi başına düşen tarım alanları korunacak ve bunlar artırılacak. Öte yandan, AK Parti MKYK’da küçükbaş hayvan etinde başlayan yüzde 25’lik indirimin süresinin uzayacağını aktaran Bakan Vahit Kirişci, “Hayvancılıkla uğraşan insanların teşvik kalemleri artacak. İnsanlara ‘hayvancılıkla uğraşın, yapın, yetiştirin, ekin, biçin’ denilecek. Tahıl ve tarım anlamında Türkiye’nin daha güçlü bir aktör olması için yeni adımlar atılacak” dedi.

UÇAK SAYISI 20’YE ÇIKTI

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında atılan adımları şöyle açıkladı: “Türkiye’nin geçtiğimiz yıl orman varlığı 20.8 milyon hektar iken, bu yıl 23.1 milyon hektara çıkarıldı. Türkiye, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kara, hava ve insan gücü artırıldı. Bakanlık, geçtiğimiz yıl 3 olan uçak sayısını bu yıl 7 kat artırarak 20’ye, 39 olan helikopter sayısını 55’e, 4 olan İHA sayısını 8’e ve 501 olan iş makinesi sayısını ise 692’ye çıkardı. 30 bölgede ise 10’ar kişilik orman arama kurtarma timi oluşturuldu.”


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.830 Değişim: 1,59% Hacim : 48.782 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.764 10.08.2022 Yüksek 2.830
Açılış: 2.780
17,8592 Değişim: -0,22%
Düşük 17,8094 10.08.2022 Yüksek 17,9708
Açılış: 17,8989
18,4486 Değişim: 0,94%
Düşük 18,2578 10.08.2022 Yüksek 18,5793
Açılış: 18,2777
1.032,66 Değişim: -0,09%
Düşük 1.028,20 10.08.2022 Yüksek 1.043,10
Açılış: 1.033,61
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.