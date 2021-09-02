‹ Önceki Haber Dolar fiyatlarında son durum Dolar fiyatlarında son durum

İhracat rakamlarında yeni rekor

02.09.2021 - 11:51
İhracat rakamlarında yeni rekor | Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Ağustos ayında ihracat yüzde 52'ye yakın artışla 19 milyar dolara ulaştı.

Bakan Muş'un açıklamaları şöyle:

Euro Bölgesi son 10 yılın en büyük enflasyon seviyesine ulaşmıştır. 2021 yılında büyüme trendimiz sürüyor. Türkiye, OECD içinde Birleşik Krallık'tan sonra en yüksek büyümeyi gerçekleştirmiştir. 1998 yılından itibaren açıklanan büyüme rakamlarına en yüksek ihracat katkısı olmuştur. Net ihracatın büyümeye katkısı 6.9 puan olarak gerçekleşmiştir. Yatırımların büyümeye olan katkısı 2020 yılının ikinci yarısından itibaren devam eden artışın devam ettiği ve yatırımların büyümeye 5.4 puan katkı sağladığını görmekteyiz. Büyümenin öncü göstergesi sanayi üretimindeki olumlu gelişmeden bahsetmek isterim. Sanayi üretimi yüzde 23.9 oranında artırmayı başarmıştır. Ülkemiz AB üyelerinin tamamını geride bırakmıştır. Ekonomimizdeki olumlu gelişmeler son 39 ayın en yüksek seviyesi olan 100.8'e ulaşmıştır.

Ülkemizin ekonomik toparlanmasının gayet iyi olduğunu ifade etmek isterim. Ticaret Bakanlığı olarak piyasa bozucu hareketlerde bulunanlara müsaade etmeyeceğiz. Fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız. Arz-talep dengesinde uyuşmayan fiyatlara hesap soracağız. Fahiş fiyat artışı yapanlara karşı elimizdeki tüm enstrümanları kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dürüst çalışanın yanında ve destekçisiyiz. Birileri Türkiye'nin elde ettiği başarıları önemsiz göstermenin derdine düşmüş durumda. Rekor büyüme oranı açıklandı. Ülke olarak hepimiz memnuniyet duyarken bazı çevreler bu oranı küçümsemeye başladı. Bu büyüme oranının doğru olmadığını ispatlamaya çalıştılar. Çamur atma yoluna gittiler. Bu anlayışın yüzde 21.7'lik büyümeyi hazmetmesini beklemiyoruz. Biz bu sakat anlayışa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

Türkiye olarak mülteci akınına karşı sınırlarımızı sıkı tutacak ve göçmen almayacağız. Bu noktada bütün yükü belli ülkelere yükleme anlayışını kabul etmiyoruz. Bu noktada Türkiye sınır kapılarında aldığı önlemleri en üst seviyeye çıkarmıştır.

İHRACATTA CUMHURİYET REKORU

İhracatımız Ağustos'ta yüzde 51.8'lik artışla 18.91 milyar dolara ulaşmıştır. Yıllık bazda 207 milyar dolar ile yeni cumhuriyet rekoru kırıldı. Ağustos'ta ithalat yüzde 23,0 artışla 23,2 milyar dolar oldu. Ocak-Ağustos döneminde ihracat yüzde 37,0 artışla 140,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ağustos'ta dış ticaret açığı geçen yıl aynı aya göre yüzde 10 azaldı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 0,41% Hacim : 4.670 Mio.TL Son veri saati : 12:22
Düşük 1.472 02.09.2021 Yüksek 1.482
Açılış: 1.475
8,2715 Değişim: -0,15%
Düşük 8,2609 02.09.2021 Yüksek 8,3102
Açılış: 8,2837
9,8216 Değişim: -0,02%
Düşük 9,8005 02.09.2021 Yüksek 9,8588
Açılış: 9,8239
483,20 Değişim: -0,08%
Düşük 481,87 02.09.2021 Yüksek 484,89
Açılış: 483,57
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.