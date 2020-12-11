Hyundai'den robot şirketine dev yatırım | Ekonomi Haberleri

Hyundai Motor, robot üreticisi Boston Dynamics'in yüzde 80 hissesini SoftBank'tan alacak.

Hyundai Motor Group'a bağlı şirketler robot üreticisi Boston Dynamics'in %80'ini yaklaşık 800 milyon-900 milyon won arasında (736-828 milyon dolar) bedelle SoftBank Group Corp'tan satın almak için anlaştı.

Adlarının açıklanmasını istemeyen konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre yönetim kurulu başkanı Euisun Chung, Boston Dynamics'in %20 hissesine sahip olacakken, Hyundai Motor ve grup şirketleri Hyundai Mobis and Hyundai Glovis şirketin toplam %60 hissesine sahip olacak. Kaynaklardan biri anlaşmanın değerini onayladı.

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Analistler, Hyundai'nin robot teknolojisini sendikalaşmış taşıt fabrikalarındaki otomasyonu artırmanın yanı sıra sürücüsüz araçlar, insansız hava araçları ve dağıtım robotları gibi otonom araçlar tasarlamak için kullanacağını söyledi.

Bu adım, grup yönetim başkanlığına yeni atanan Chung'un geleneksel araba üretimine olan bağımlılığı azaltma taahhüdünün ardından atıldı.

Chung, robot teknolojilerinin şirketin gelecekteki faaliyetlerinin %20'sini oluşturacağını, %50'sini araba üretimi ve %30'unu ise havadan ulaşımın oluşturacağını söylemişti.

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