Hindistan'ın büyüme rakamları tahminleri aştı | Ekonomi Haberleri

Hindistan ekonomisi Aralık çeyreğinde yüzde 8,4 büyüyerek tahminlerden daha iyi bir performans gösterdi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Hindistan ekonomisi Aralık'ta yüzde 8,4 büyüdü. Dünyanın en kalabalık ülkesi, güçlü iç talep ve yatırım sayesinde şimdiden en iyi performans gösteren ekonomiler arasında yer alıyor. Bugün açıklanan sonuçlar, Hindistan merkez bankasının öngördüğü yüzde 7,0 tahminin oldukça üzerindeydi.

Hindistan istatistik ajansı, imalat sektöründeki çift haneli büyümenin ardından inşaat sektöründeki gelişmelerin beklenenden daha iyi performanstan sorumlu olduğunu söyledi.

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Hindistan 2022'de İngiltere'yi geçerek dünyanın beşinci büyük ekonomisi haline geldi. Ayrıca Hindistan nüfusu geçen yıl Çin'i geçti ve Asya ülkesi dünyanın en kalabalık ülkesi haline geldi.

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