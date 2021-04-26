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Her bankaya bireysel bankacılık derecesi

26.04.2021 - 09:08
Her bankaya bireysel bankacılık derecesi | Ekonomi Haberleri

Vatandaşın bankalarla yaşadığı sorunların kaynağında çözülmesi için yeni bir model oluşturuldu.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) bir süre önce açıkladığı Bireysel Bankacılık Analiz ve Derecelendirme Modeli (BAM) ile BDDK her bankaya tek tek Bireysel Bankacılık (BB) derecesi verecek. BAM modeliyle bankaların iş modelleri vatandaşın hak ve menfaatlerine uygunluğuna göre değerlendirilecek, vatandaşların bankaları şikâyet ettiği konular kökten çözülmeye çalışılacak Sektör kaynaklarına göre 5 ana modül ve 80 adet kontrol noktasıyla BDDK, her bankaya tek tek Bireysel Bankacılık (BB) derecesi verecek.

ŞİKÂYETLERİ BELİRLEYECEK

BB derecesi belirlenirken, Davranış ve Uygulama Riski (DUR) yaklaşımı temel alınacak. DUR Yaklaşımı, bankanın mevcut yasal düzen, etik, kurumsal değer ve hassasiyetler ölçü alındığında müşteri aleyhine veya finansal piyasada düzen ve işleyişi bozacak davranış ve uygulama riskini ifade ediyor. Bu yaklaşımla bankaların BB dereceleri oluşturulacak. BAM modeliyle, bankaların tüketici haklarının korunması bağlamında olabildiğince objektif bir sıralamaya tabi tutulması, tüketicilerin şikâyetlerinin kök nedenlerinin tespit edilmesi ve analizinin sağlanması ile bu doğrultuda kural ve standartlar oluşturularak en iyi uygulamaları yaygınlaştıracağı belirtiliyor.


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