Hepsiburada yılın ilk 3 ayında yüzde 84 büyüdü | Ekonomi Haberleri

Hepsiburada’nın toplam satış hacmi 2022’nin ilk 3 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 84 artarak 8,3 milyar TL’ye ulaştı.

Hepsiburada’nın toplam satış hacmi, 2021’in ilk çeyreğine oranla %84,4 artarak 8,3 milyar TL oldu. Hepsiburada, platform üzerinden verilen sipariş adedini 2021’in aynı dönemine göre %63,2 artırdı. Yılın ilk 3 ayında Hepsiburada’ya verilen sipariş sayısı 15 milyon adede ulaşırken, Hepsiburada’nın 2021 yılı ilk çeyreğinde 4,1 olan müşteri başına ortalama sipariş sıklığı da, %22.1 artışla 4,9’a yükseldi.

AKTIF SATICI SAYISI YÜZDE 55, ÜRÜN SAYISI YÜZDE 110 ARTTI

Hepsiburada’nın 2022 yılı ilk çeyreğindeki aktif satıcı tabanı 2021’in aynı dönemine oranla %55 artarak, 82.934’e çıktı. Platformdaki ürün sayısı ise yıllık %110 artışla 110,7 milyon adede ulaştı. Hepsiburada’nın toplam satışları içinde pazaryeri payı da yıllık bazda %65,4 olarak gerçekleşti.

Hepsiburada’nın aktif müşteri sayısı, 2021 ilk çeyreğine oranla %27,5 artarak 9,4 milyondan 12 milyona yükseldi.

'TÜRKİYE’NIN YERLİ SERMAYELİ EN BÜYÜK E-TİCARET ŞİRKETİYİZ"

Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, 2022 yılı 1. çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye’nin yerli sermayeli e-ticaret şirketi olarak iş ortaklarımız, teknolojimiz, ticaret ekosistemimiz, yönetim ve kültürümüzle Türkiye‘yi global arenada temsil eden bir marka olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. Beklentilerin üzerinde bir başarıyla tamamladığımız 2021 yılının ardından, 2022’nin ilk çeyreğine de güçlü sonuçlarla başladık. 2022’nin ilk 3 ayında aktif satıcı sayımızda %55, ürün sayımızda ise %110 artışa ve toplam 15 Milyon siparişe ulaşarak toplam satış hacmimizi %84,4 oranında büyütme başarısını yakaladık.

Zorlu global makro-ekonomik koşullar, artan rekabet ve yüksek seyreden enflasyon trendine rağmen yakaladığımız bu başarının arkasında, KOBİ ve işletmeleri destekleyerek perakende sektörü ile el ele büyümeyi hedefleyen, müşterimizi her daim merkeze alan bakış açımız yatıyor. Aldığımız sonuçları, uzun vadeli stratejimiz ve rasyonel yatırımlarımızın karşılığı olarak görüyoruz.

Biz, müşteri memnuniyetinin e-ticarette sürdürülebilir ve uzun vadeli başarı için kritik öneme sahip olduğuna inanıyoruz.

Hepsiburada Ailesi olarak, ülkemizde yerli e-ticaret ekosistemi ve teknolojilerinin gelişmesine liderlik etme ve müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırma gayemiz doğrultusunda, Türkiye’nin teknolojiyle ve e-ticaretle üretilen katma değerinin yine Türkiye’de yatırıma dönüşmesi ve küresel başarı hikayesi olması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Etiketler