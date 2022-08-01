Havada e-ticaret işbirliği | Ekonomi Haberleri

E-ticaret platformu Trendyol, Türk Hava Yolları’yla güçlerini birleştirdi. İşbirliği kapsamında Türk Hava Yolları yolcu programı Miles&Smiles’a dahil olan müşteriler, uçuş ve kredi kartı harcamalarından kazandıkları millerini Türk Hava Yolları’nın yenilenen online alışveriş sitesi shopandmiles.com’da Trendyol Hediye Çeki’ne dönüştürerek kullanabilecek.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; millerini dönüştüren kullanıcılar hediye çeklerini, giyimden aksesuara, kozmetikten mobilyaya kadar birçok kategoride harcayabilecekleri gibi Trendyol Yemek ve Hızlı Market’te de diledikleri şekilde kullanabilecek.

SİTE YENİLENDİ

Gerçekleştirilen işbirliğine dair açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, ‘’Üyelerimizin taleplerini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak 2022 yılında Shop&Miles sitemizi yeniledik. Shop&Miles ile artık Miles&Smiles kullanıcıları, millerini dilediği marka ile ihtiyaç duydukları her alanda harcayabilecekler. Çok kısa bir sürede bu proje değişimine ayak uydurarak ilk fazda bizimle olan 8 markadan biri olan Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol ile işbirliğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz’’ değerlendirmesini yaptı.

Müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılamak için çalıştıklarını vurgulayan Trendyol Grubu CMO’su Erdem İnan ise konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

‘ÇEŞİTLİLİĞİ ARTTIRACAĞIZ’

“Trendyol olarak Türkiye’nin köklü ve örnek şirketlerinden Türk Hava Yolları ile yeni bir iş birliğine imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliği sayesinde Miles&Smiles yolcu programına kayıtlı Trendyol kullanıcıları, kazandıkları milleri ile platformumuzdan alışveriş yapma imkanına sahip olacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ürün ve hizmet çeşitliliklerini zenginleştirerek arttırmaya devam edeceğiz.”

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