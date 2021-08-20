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GÜBRETAŞ'ın net satış geliri açıklandı

20.08.2021 - 13:32
GÜBRETAŞ'ın net satış geliri açıklandı | Ekonomi Haberleri

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, "Bu yılın ilk altı ayında operasyonel mükemmellik ile sürekli iyileştirme çalışmalarının meyvesini alarak GÜBRETAŞ tarihinin en yüksek tonajlı kompoze gübre üretimini gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

GÜBRETAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, firma bu yılın ilk altı ayındaki faaliyetleriyle ilgili bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. Tarımda verimliliği artırmaya yönelik ürün ve hizmetleriyle sektördeki öncü rolünü başarıyla sürdüren GÜBRETAŞ, yılın ilk yarısı itibarıyla operasyonel ve finansal yükselişini devam ettirdi. Tarımsal üretimin devamlılığı için üreticilere desteğini kesintisiz bir şekilde sürdüren GÜBRETAŞ’ın salgın süresince yürüttüğü operasyonel faaliyetlerinin başarısı, ikinci çeyrek finansal sonuçlarına olumlu yansıdı.

Tarımsal üretimin aksamadan devam etmesi amacıyla gübre tedariki noktasında dünya piyasalarını yakından takip eden GÜBRETAŞ, hammadde ve emtia hareketleri konusundaki gelişmelere ilişkin öngörülerini 6 aylık performansına yansıtmayı başardı. GÜBRETAŞ Türkiye faaliyetlerinde, yılın ilk altı ayında çeşitli bileşimlerde 394 bin 725 ton katı gübre, 35 bin 285 ton ise sıvı ve toz gübre üretti.

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Geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretimde yüzde 42 artış sağlandı. Katı gübre satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12’lik bir artış görülürken sıvı ve toz gübre satış miktarı da yüzde 27 arttı. Bunun sonucunda GÜBRETAŞ’ın Türkiye faaliyetlerinde toplam net satış tutarı 3 milyar 385 milyon TL olarak gerçekleşirken, bağlı ortaklıklarının katkısıyla konsolide net satış geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışla 3 milyar 850 milyon TL’ye ulaştı. Şirket’in 30 Haziran itibarıyla ana ortaklık payına düşen konsolide net dönem karı 258 milyon TL olarak gerçekleşti.

"PAZAR PAYIMIZIN GEREKTİRDİĞİ SORUMLULUK BİLİNCİ İLE ÇALIŞTIK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile halen mücadele içerisinde olduklarını belirtti.

Birçok sektör ve işletmenin küresel salgının gölgesinde ciddi bir sınav vermeye devam ettiğini bildiren Yumaklı, "GÜBRETAŞ olarak, 70 yıla yaklaşan kurumsal tecrübemizle sürdürdüğümüz operasyonel mükemmellik çalışmalarımız sayesinde, bu zor dönemde tarım sektöründeki üreticilerimize gübre tedariki noktasında kesintisiz hizmet verdik. Dünya piyasalarını yakından takip ederek hammadde ve emtia hareketleri konusundaki gelişmeleri izledik. Pazar payımızın gerektirdiği sorumluluk bilinci ile çalıştık. Ürün bulunurluğu konusunda avantaj sağlayarak üreticilerimizi gübresiz bırakmadık. Bütün bu çalışmalarımız karlılığa pozitif yansıdı. Ulaştığımız bilançoyla finansal paydaşlarımızı da memnun eden bir sonuç ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, yılın ikinci yarısında da yakalanan başarı ivmesinin sürdürüleceğini ve 2021 yılsonu bütçe hedefleri doğrultusunda çalışmalara devam edildiğini vurguladı.

Türkiye ekonomisine duydukları güvenle üretim yapmaya ve yatırım projelerine devam edeceklerinin altını çizen Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yılın ilk altı ayında operasyonel mükemmellik ile sürekli iyileştirme çalışmalarının meyvesini alarak GÜBRETAŞ tarihinin en yüksek tonajlı kompoze gübre üretimini gerçekleştirdik. Yarımca Tesisleri’nde liman genişletme projesinin birinci fazını tamamladık. Ayrıca Yarımca Tesisleri’nde atık yönetimini sağlamak, israfı engellemek ve kaynakları daha verimli kullanabilmek için sıfır atık uygulaması başlatıldı. İskenderun’daki depolarımızın çatısına güneş paneli kurarak kendi enerjisini üreten tesis haline getirdik. Diğer altyapı yatırımlarımız da hız kesmeden devam ediyor. Ar-Ge faaliyetlerimiz kapsamında yeni nesil gübrelere yönelik mikrobiyoloji laboratuvarımızı da tamamlayıp devreye aldık. Gübretaş olarak Türkiye’nin her noktasında tarımsal üretime değer katmak için özveri ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İklim değişikliği etkilerinin küresel ölçekte daha fazla hissedilir olması ile birlikte tarımsal üretimin stratejik önemi arttı. Ülkemiz için bütün gayretiyle üreten, bu topraklara emeği ile değer katan çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile zorlu süreçte geri adım atmadan üretmeye devam eden çiftçilerimize şükranlarımızı sunuyor, sonbahar ekim sezonunun verimli, bereketli ve sağlıklı geçmesini temenni ediyoruz."


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