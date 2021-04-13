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Gözler TCMB faiz kararında! İşte piyasa beklentisi

13.04.2021 - 17:32 | Son Güncelleme :
Gözler TCMB faiz kararında! İşte piyasa beklentisi | Ekonomi Haberleri

TCMB PPK toplantısına ilişkin, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğunluğu politika faizini yüzde 19 düzeyinde sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamına yakını bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 19 düzeyinde sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

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AA Finans'ın 15 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinde değişiklik yapılmayacağını öngörüyor. Ekonomistlerden 1'i ise politika faizinin 100 puanlık artırımla yüzde 20'ye çıkarılmasını bekliyor. Geçen ayki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmişti.


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