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Gözler Fed'e çevrildi! İşte ekonomistlerin öngörüsü

17.03.2021 - 09:28 | Son Güncelleme :
Gözler Fed'e çevrildi! İşte ekonomistlerin öngörüsü | Ekonomi Haberleri

Ekonomistler, bankanın herhangi bir aksiyon almak yerine tahvil faizlerdeki artışı gözlemleyeceği öngörüsünde bulundu. Fed'in büyüme tahminlerini artırabileceğini söyleyen analistler ancak istihdam ve iş piyasasına dair endişelerin de vurgulanabileceğini kaydetti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu haftaki toplantısında politika değişikliğine ilişkin bir karar beklenmezken, bankanın ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki artışlar ve artan enflasyonist baskılara ilişkin değerlendirmeleri piyasaların odak noktasında olacak.

Küresel piyasalarda bu hafta gözler Fed'in toplantısına çevrildi. Toplantıda politika değişikliğine ilişkin bir karar beklenmezken, bankanın ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki artışlar ve artan enflasyonist baskılara ilişkin değerlendirmeleri piyasaların odak noktasında olacak.

Ekonomistler, bankanın herhangi bir aksiyon almak yerine tahvil faizlerdeki artışı gözlemleyeceği öngörüsünde bulundu. Fed'in büyüme tahminlerini artırabileceğini söyleyen analistler ancak istihdam ve iş piyasasına dair endişelerin de vurgulanabileceğini kaydetti.

Commerzbank ABD Fed Ekonomisti Bernd Weidensteiner, Fed toplantısının piyasaların gergin olduğu bir dönemde gerçekleşeceğini belirtti.

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ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 1,60 seviyelerine kadar ulaştığını ifade eden Weidensteiner, enflasyonun artacağına ilişkin beklentiler ve ekonomik görünüme ilişkin öngörülerin iyi gelmesinin tahvil faizlerindeki bu hareketi tetiklediğini aktardı.

Weidensteiner, Fed'in bu toplantısında muhtemelen aksiyon almayacağını çünkü bankanın tahvil faizlerindeki artışı gözlemleyeceğini dile getirdi.

Varlık alımlarının uzun vadelere kaydırılarak getiri eğrisinin düzleştirilmesine yönelik aksiyonların da şu an için beklenmediğini vurgulayan Weidensteiner, para politikasının aynı şekliyle devam edebileceğini kaydetti.

Fed'in politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakacağı öngörüsünde bulunan Weidensteiner, parasal genişleme ve sözle yönlendirmenin de aynı şekilde devam edebileceğini belirtti.

Weidensteiner, güncellenen ekonomik tahminlerin büyüme öngörülerindeki iyileşmeyi yansıtacağını aktardı.

"FED BÜYÜME TAHMİNLERİNİ YÜKSELTEBİLİR"

Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy de Fed'in faiz oranlarında ve varlık alımlarında değişikliğe gitmeyebileceğini dile getirdi.

Mevcut para politikalarının ekonomi ve iş piyasasındaki iyileşmenin desteklenmesi için devam edeceğine dair bir açıklamada bulunulabileceğini kaydeden Levy, Fed büyüme tahminlerini yükseltebileceğini vurguladı.

Fed'in faiz artırımlarda artış yapmak için en iyi zamanın 2023 olabileceğine dair bir öngörüde bulunabileceğini belirten Levy, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomide iyileşme kaydedilirken, istihdam ve iş piyasasının geride kaldığına dair bir açıklamada bulunabileceğini ifade etti.

Fed ocak toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 düzeyindeki enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığına işaret ederek, bu hedeflere ulaşılana kadar para politikasının destekleyici duruşunun sürdürülmesinin beklendiğini duyurmuştu.


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