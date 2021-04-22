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Gözler ECB'de! Para politikasında değişikliğe gidilecek mi?

22.04.2021 - 12:36
Gözler ECB'de! Para politikasında değişikliğe gidilecek mi? | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası'nın para politikasında değişikliğe gitmemesi ve ekonomiye destek tedbirlerine bağlı kalması bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü toplantısında gevşek para politikasında değişikliğe gitmemesi ve pandeminin tahribat yarattığı ekonomiyi ayakta tutan destek tedbirlerinin çok erken geri alınmaması gerektiğini vurgulaması bekleniyor.

ECB Euro Bölgesinin resesyonu atlatmasına yardımcı olmak için yüksek miktarda tahvil alımları yoluyla borçlanma maliyetlerini rekor düşük seviyelerde tutuyor.

ECB Başkanı Christine Lagarde, ekonominin pandeminin neden olduğu ataleti üzerinden atması için biraz daha zamana ihtiyaç duyulduğunu öne sürebilir. Lagarde ayrıca destek tedbirlerini vaktinden önce durdurmanın ekonomiye nihai maliyeti daha yüksek olacağı için ECB'nin ekonomiye destek adımlarına bağlı kalması gerektiğini dile getirebilir.

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ECB'nin para politikasını takip eden birçok kişi, bugünkü toplantının Haziran toplantısına zemin hazırlamasını bekliyorlar. ECB politika yapıcıların Haziran ayında tahvil alımını yavaşlatıp yavaşlatmamaya karar vermeleri gerekiyor.

Berenberg ekonomisti Holger Schmieding, "ECB bu Perşembe rahat olabilir. Ekonomi ve enflasyon neredeyse rayında, finansman koşulları elverişli ve piyasalar sakin" dedi.

ECB mevcut hızda ilerlemesi halinde tahvil satın alma kotasını planladığı bitiş tarihi olan 2022 Mart'tan önce bitirebilir. Bu nedenle Haziran ayında verilecek karar, 1.85 trilyon Euro büyüklükteki PEPP adlı tahvil alım programının önümüzdeki yılın başlarında sona erdirilip erdirilmeyeceği konusunda çok önemli bir sinyal olacak.

ECB, para politikası kararını TSİ 14.45'te açıklayacak, ardından Lagarde TSİ 15.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

ECB'nin politika faiz oranını yüzde 0'da, gösterge mevduat faiz oranı yüzde -0.5'te tutması bekleniyor.


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