Gıdada ortak Ar-Ge hamlesi | Ekonomi Haberleri

Türkiye’deki gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile girişimlerin kullanabileceği ortak teknoloji altyapısı, Gıda İnovasyon Merkezi ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformu (TÜGİP) kuruldu. Atılan bu adımla, gıda sanayisinin Ar-Ge ve teknoloji altyapısı ihtiyaçları karşılanarak, sektörün uluslararası çapta rekabet gücünün arttırılması hedefleniyor.

Türkiye’nin en büyük gıda Ar-Ge ve inovasyon projesi INNOFOOD kapsamında, TÜBİTAK öncülüğünde Gıda İnovasyon Merkezi ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformu (TÜGİP) kuruldu. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 5 bin 800 metrekare kapalı alanda kurulan merkez ve platform, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin eş finansmanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteği ile ‘Rekabetçi Sektörler Programı’ kapsamında faaliyete geçti. Gıda sanayisinin sonuç odaklı Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını birlikte gerçekleştirmek üzere bilgi ve altyapı ihtiyaçlarını karşılayacak platformla, gıda ve içecek sektörünün bölgesel ve uluslararası çapta yenilikçiliğe dayalı rekabet gücünün arttırılması amaçlanıyor.

‘ÜRETİM ÜSSÜ OLACAĞIZ’

TÜBİTAK’ın Gebze yerleşkesi Marmara Araştırma Merkezi’nin (MAM) açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Ülkemize ilk defa gıda sanayine yönelik bu kapsamda ve geniş imkânlara sahip bir altyapı kazandırmayı başarmış oluyoruz. Bu tesis ve platformla gıda ve içecek sektöründe Ar-Ge ve birlikte geliştirme kültürünün artmasını, katma değerli ürünlerin geliştirilmesini arzu ve temenni ediyoruz” dedi. Gıda üretiminde sürdürülebilirliğin ve verimliliğin artırılmasının artık bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Varank, “Yeni dünya düzeninin sunduğu fırsatları da doğru şekilde kullanarak bu potansiyelimizi daha da geliştirecek ve ülkemizi bütün üretim alanlarıyla birlikte gıda üretiminde de dünyanın bir üretim üssü haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

‘BİRLİKTE GELİŞTİRECEKLER’

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise, ‘Rekabetçi Sektörler Programı’ başlığı altında 2018’de INNOFOOD projesine başladıklarını hatırlattı. O gün gıdaya olan ihtiyaç ile pandemi sonrası düşünüldüğünde nasıl doğru bir başlangıç yaptıklarının ortaya çıktığını anlatan TÜBİTAK Başkanı Mandal, Gıda İnovasyon Merkezi ile laboratuvarda geliştirilen çalışmaların ürünleşme yani seri üretim öncesinde 9 farklı gıda sektörüne yönelik ölçek büyütmenin hedeflendiğini bildirdi. Mandal, TÜGİP’e üye 78 şirketin birbirlerinden öğrenecekleri bir model geliştirdiklerinin altını çizerek, “Rekabet öncesi işbirliğinin bir örneğini burada göreceğiz. Birlikte öğrenip birlikte geliştirecekler. Bir diğer başlık da burada 40 girişime ofis sağlayacak kuluçka merkezi olması. Bunu çok kıymetli buluyorum” dedi.

‘YENİ ÜRÜNÜMÜZÜ BURADA GELİŞTİRDİK’

Tesisin açılışında konuşan Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak da, TÜGİP’in sanayinin ve start-up’ların gelişmesi için çok faydalı olacağını ifade ederek, “Biz de bu projeden faydalandık. Bir ay önce yeni bir ürünümüz çıktı, propolisli boğaz spreyi. TÜGİP sayesinde geliştirdik. Sanayi ve TÜBİTAK işbirliğini çok önemsiyoruz. Kendi Ar-Ge merkezimiz de var. Burası ile eşleştirerek çalışıyoruz. TÜGİP, gıda sanayinin ilerlemesi için bir lokomotif olacak” dedi. Bu arada açılışta TÜBİTAK MAM Başkan Danışmanı ve INNOFOOD Proje Koordinatörü Doç. Dr. Cesarettin Alaşalvar, Kızılay İçecek Ar-Ge ve Kalite Direktörü Tuğba Şimşek ve Ak Gıda Ar-Ge Merkezi Yöneticisi Ayşen Can da hazır bulundu.

HANGİ İMKÂNLAR SAĞLANACAK?

İletişim ağı ve kümelenme platformu TÜGİP’te, firmaların ürün ve fikirlerini hayata geçirmeleri, inovasyon ve Ar-Ge maliyetlerini azaltmaları için bütünsel çözümler sunulacak. Gıda İnovasyon Merkezi ise sektörün ihtiyaç duyduğu Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları için 9 pilot ölçekli işleme hattı ve ileri gıda inovasyon laboratuvarıyla hizmet verecek. Merkezde 200 makine ve ekipman ile donatılmış minimal işlenmiş gıdalar, fermente meyve ürünleri ile meyve suyu, fındık ürünleri, bitkisel ekstraksiyon ve çay, hazır yemek, deniz ürünleri, starter kültür ile süt ürünleri işleme hatları yer alıyor. Merkezde ileri gıda analizlerinin yapılabileceği 84 modern laboratuvar cihazı da bulunuyor. Merkez ayrıca, gıda sektöründeki girişimciler için bir kuluçka merkezi olarak da tasarlandı.

Etiketler