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Gazprom'un doğal gaz üretimi ve ihracatı arttı

16.06.2021 - 17:46
Gazprom'un doğal gaz üretimi ve ihracatı arttı | Ekonomi Haberleri

Gazprom, doğal gaz üretiminin 1 Ocak-15 Haziran'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 artarak 241,4 milyar metreküp, ihracatının ise yüzde 26,7 artarak 92,3 milyar metreküp olduğunu bildirdi.

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, soğuk ve karlı geçen kış dönemi nedeniyle Rusya ve Avrupa'da doğal gaz talebi artış gösterdi.

Öncü verilere göre, şirketin 1 Ocak-15 Haziran’da döneminde doğal gaz üretimi yıllık bazda yüzde 17,2 artışla 241,4 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğal gaz ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,7 artarak 92,3 milyar metreküp olarak gerçekleşti.

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Türkiye'ye ihracat yılın ilk 5,5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 191,3, Almanya'ya yüzde 41,8, Fransa'ya yüzde 16,6 ve Romanya'ya yüzde 240,8 arttı.

Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 39,6 düşerek 25,2 milyar dolara gerilemişti.


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