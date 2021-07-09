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Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yükseldi

09.07.2021 - 16:02
Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yükseldi | Ekonomi Haberleri

Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri, yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57,7 artarak 16,2 milyar dolara çıktı.

 

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Rus enerji şirketi Gazprom'un boru hatlarıyla doğal gaz ihracat hacmi de ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3 artarak 91,4 milyar metreküpe yükseldi. Söz konusu dönemde, şirketin gaz ihracat geliri yüzde 57,7 arttı ve 16,2 milyar dolar oldu.

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Dünyanın en büyük doğal gaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip tek şirket konumunda bulunuyor.


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