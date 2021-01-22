Garanti Bankası'dan borçlanma aracı ihracı için yetki | Ekonomi Haberleri

Garanti Bankası, yurtdışında 6 milyar dolar tutara kadar tahvil veya benzeri borçlanma aracı ihracı için yönetimi yetkilendirdi.

Garanti Bankası, uygun piyasa koşullarının oluşması durumunda yurtdışında halka arz edilmeksizin, toplamda 6 milyar dolar tutara kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı için yönetim kurulunu yetkilendirdi.

Banka açıklamayı dün akşam KAP’a yaptı.

Banka bir diğer açıklamasında ise yurt dışında toplamda 750 milyon euro veya Türk Lirası da dâhil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, halka arz edilmeksizin ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç kararı aldığını duyurdu.

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