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Garanti Bankası ve EBRD arasında risk paylaşımı sözleşmesi

25.12.2020 - 12:30
Garanti Bankası ve EBRD arasında risk paylaşımı sözleşmesi | Ekonomi Haberleri

Garanti Bankası, proje finansmanı ve ticari kredilerde EBRD ile risk paylaşımı sözleşmesi yaptı.

Garanti Bankası proje finansmanı ve ticari kredilerin finansmanı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile risk paylaşımı çerçeve sözleşmesi imzaladı.

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EBRD, sözleşme ile Garanti Bankası'nın kullandıracağı dolar, euro veya TL cinsi proje finansmanı ve ticari kredilere %50'ye kadar katılım sağlayabilecek. Garanti Bankası açıklamayı KAP'a yaptı.


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