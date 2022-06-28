Galatasaray Riva’dan 2.4 milyar TL kazanacak | Ekonomi Haberleri

Emlak Konut GYO öncülüğünde Galatasaray’ın Riva arazisi üzerinde Yılmaz İnşaat ve FBA Yapı tarafından geliştirilen Düşler Vadisi projesinde ilk 2 etapta satışa sunulan 700 villadan 685’i sahiplerini buldu. 4 etaptan oluşacak ve toplamda 1.330 villanın yer alacağı projede, 3. etapta ön talep dönemi başladı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz ve FBA Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aksöz projenin son durumunu düzenlenen toplantı ile kamuoyu ile paylaştı. Projeden beklenen hasılatın arttığını ve buna paralel olarak arsa sahibi Galatasaray’a düşen payın artacağını anlatan Hakan Yılmaz, “2018’in son çeyreğinde lansmanını yaptığımız projenin o dönem hasılat bedeli 3.8 milyar TL idi. Hasılat paylaşımında bu bedelin yüzde 25’ini biz Emlak Konut’a ödüyorduk.

Emlak Konut da yüzde 20’sini arsa sahibi Galatasaray Kulübü’ne ödüyordu. Toplamda ödeyeceğimiz rakam yaklaşık 950 milyon TL idi. Bu rakamın yaklaşık 750 milyon TL’si Galatasaray Spor Kulübü’ne gidecekti. Bugünkü satış bedellerine baktığımızda toplam hasılat bedeli 9 milyar TL’ye geldi. Tabi bu projenin tamamı 2026 yılında tam anlamıyla bitmiş olacak. Bu 4 yılı kattığımızda rakam 12 milyar TL’nin üstüne çıkacak” dedi. Bu durumda kulübün geliri de 2.4 milyar liraya çıkacak.

8 KAT PRİM YAPTI

Projede satışa çıkan yeni etapta villaların metrekare fiyatının 50-65 bin lira aralığında olacağını belirten Hakan Yılmaz şunları söyledi: “2018 yılının son çeyreğinde lansmanını yaptığımız projemizde villalarımız 8 kat prim yaptı. İlk lansman döneminde 1 milyon 69 bin TL’den satışa sunduğumuz 1+1 villalarımız şu an sahipleri tarafından 8 milyon TL gibi fiyatlarla devrediliyor. Bu hafta itibarıyla 3. etap için talep toplamaya başladık. 1-2 haftaya kadar satışa çıkarmayı planlıyoruz. Düşler Vadisi’nde toplam bin 330 villamız bulunuyor. 700 tanesini satışa sunmuştuk, şimdi bir 300 villa daha satışa açılacak. 4. Etapta da bir 330 villa daha satışa sunulacak ve projemizin tamamını 2026 yılında bitirmiş olacağız.” FBA Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aksöz ise inşaat malzemelerinde yüzde 100’ün üzerinde seyreden artışları villa satış fiyatlarına yansıtmadıklarını dile getirdi.

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