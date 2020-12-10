Fransa'dan Google ve Amazon'a ceza | Ekonomi Haberleri

CNIL, “Kullanıcıların bilgisayarlarına önceden izin alınmadan ve yeterli bilgi verilmeden reklam yerleştirdikleri” gerekçesiyle Google ve Amazon’a toplamda 135 milyon avro para cezası kesti.

Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu'ndan (CNIL) yapılan açıklamada, , Google’nin iki alt şirketine (Google LLC ve Google İrlanda) 100 milyon avro ve bir Amazon kuruluşuna 35 milyon avro ceza verildiği bildirildi.

Kurum, “Kullanıcıların bilgisayarlarına önceden izin alınmadan ve yeterli bilgi verilmeden reklam yerleştirdikleri” için şirketlere para cezası verildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, bir kullanıcı Google (Google.fr) ve Amazon’un (amazon.fr) Fransa internet sitesine erişmesi halinde, reklam amacıyla kullanılan birkaç çerezin, kullanıcının herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan bilgisayarına otomatik olarak yerleştirebiliyor.

Komisyon açıklamasında, reklam çerezlerinin "yalnızca kullanıcı onayını alındıktan sonra yerleştirilebileceğini ve bu nedenle Google ve Amazon’un kullanıcılardan önceden izin alınmasıyla ilgili düzenlemeleri ihlal ettiğinin" altını çizdi ve şu değerlendirmeyi yaptı: "Google Eylül 2020’de kullanıcılara bilgisayarlarına izinsiz reklam yerleştirmeye son verdiğini kaydetmişti. Kullanıcılar internet sitesini hangi yolla ziyaret ederse etsin, bilgisayar ekranlarına çerezlerin yerleştirildiği konusunda ya yeterince bilgilendirilmedi ya da hiçbir zaman bilgilendirilmedi."

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