Forbes ‘en başarılı’ isimlere aday gösterdi | Ekonomi Haberleri

Her yıl dünyanın en başarılı politikacılarını, hukukçularını ve işadamlarını belirleyen dünyanın en prestijli ekonomi dergilerinden Forbes Global, Türk girişimci Nazlım Naz Arslan’ı, “30 yaş altı en başarılı isimler” kategorisine aday gösterdi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; İstanbul Teknik Üniversitesi ve ABD’nin önde gelen moda okulu Fashion İnstitue of Technology okulundan 2019 yılında mezun olan Naz Arslan’ın tez tasarımı ABD’nin ünlü mağazası Neiman Marcus’ta sergilenmişti. Türkiye’ye döndükten sonra, Sneaker ve sokak modası odaklı @Midsolemag isimli dijital bir dergi yayınlamaya başlayan Arslan, bu dergi ile bir çok global ve Türk markası ile işbirliğinde bulundu.

Derginin başarısı ve artan ilgisi ile birlikte, mezun olduğu Fashion İnstitue of Technology okulu ile Complex medya şirketinin birlikte yürüttüğü sneaker üzerine eğitim veren Yellowbrick programına konuşmacı olarak davet edildi. Arslan burada, “Sneaker sektöründe uluslararası kadınlar” başlığı altında bir konuşma yaptı.

Adaylığı ilgili olarak konuşan Naz Arslan, “Forbes gibi önemli platformda başarılı bir kadın olarak aday gösterilmek ve ülkemi temsil edecek olmak beni çok mutlu etti. “Midsole Mag”i hayata geçirme amacım, sneaker ve sokak modası sektörüne farkındalık kazandırmak, kültürü ve tarihi eğlenceli bir şekilde aktarabilmekti. Derginin fikir aşamasından, hayata geçirilmesine kadar benim gibi bir çok kadının emeği var. Biz de kadınlar tarafından oluşturulan bir derginin yalnızca kadın odaklı olmadığını gösteriyoruz. Çünkü bir kültürü temsil ediyoruz” dedi.

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