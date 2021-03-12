‹ Önceki Haber ŞOK CEO'su Demirel: İstihdama önemli katkıda bulunduk ŞOK CEO'su Demirel: İstihdama önemli katkıda bulunduk Sonraki Haber › Küresel piyasalar pozitif! Bu veriler takip edilecek Küresel piyasalar pozitif! Bu veriler takip edilecek

Forbes ‘en başarılı’ isimlere aday gösterdi

12.03.2021 - 09:02 | Son Güncelleme :
Forbes ‘en başarılı’ isimlere aday gösterdi | Ekonomi Haberleri

Her yıl dünyanın en başarılı politikacılarını, hukukçularını ve işadamlarını belirleyen dünyanın en prestijli ekonomi dergilerinden Forbes Global, Türk girişimci Nazlım Naz Arslan’ı, “30 yaş altı en başarılı isimler” kategorisine aday gösterdi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; İstanbul Teknik Üniversitesi ve ABD’nin önde gelen moda okulu Fashion İnstitue of Technology okulundan 2019 yılında mezun olan Naz Arslan’ın tez tasarımı ABD’nin ünlü mağazası Neiman Marcus’ta sergilenmişti. Türkiye’ye döndükten sonra, Sneaker ve sokak modası odaklı @Midsolemag isimli dijital bir dergi yayınlamaya başlayan Arslan, bu dergi ile bir çok global ve Türk markası ile işbirliğinde bulundu.

Derginin başarısı ve artan ilgisi ile birlikte, mezun olduğu Fashion İnstitue of Technology okulu ile Complex medya şirketinin birlikte yürüttüğü sneaker üzerine eğitim veren Yellowbrick programına konuşmacı olarak davet edildi. Arslan burada, “Sneaker sektöründe uluslararası kadınlar” başlığı altında bir konuşma yaptı.

Adaylığı ilgili olarak konuşan Naz Arslan, “Forbes gibi önemli platformda başarılı bir kadın olarak aday gösterilmek ve ülkemi temsil edecek olmak beni çok mutlu etti. “Midsole Mag”i hayata geçirme amacım, sneaker ve sokak modası sektörüne farkındalık kazandırmak, kültürü ve tarihi eğlenceli bir şekilde aktarabilmekti. Derginin fikir aşamasından, hayata geçirilmesine kadar benim gibi bir çok kadının emeği var. Biz de kadınlar tarafından oluşturulan bir derginin yalnızca kadın odaklı olmadığını gösteriyoruz. Çünkü bir kültürü temsil ediyoruz” dedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.558 Değişim: 0,12% Hacim : 8.455 Mio.TL Son veri saati : 12:44
Düşük 1.552 12.03.2021 Yüksek 1.561
Açılış: 1.558
7,5878 Değişim: 1,50%
Düşük 7,4594 12.03.2021 Yüksek 7,6166
Açılış: 7,4759
9,0477 Değişim: 0,79%
Düşük 8,9387 12.03.2021 Yüksek 9,0897
Açılış: 8,9765
415,23 Değişim: 0,20%
Düşük 413,14 12.03.2021 Yüksek 417,54
Açılış: 414,42
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.