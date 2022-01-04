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Fiyat İstikrarı Komitesi toplanıyor

04.01.2022 - 14:03
Fiyat İstikrarı Komitesi toplanıyor | Ekonomi Haberleri

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ikinci toplantısı bugün saat 19.00'da Hazine Bakanlığında gerçekleştirilecek.

İlk toplantısında küresel enflasyon gerçekleşmeleri ve emtia piyasalarındaki gelişmeleri ele alan Fiyat İstikrarı Komitesi ikinci toplantısını bugün gerçekleştirecek. Akşam 19:00'da toplanacak komite sonrasında bir açıklama yapılması bekleniyor.

KOMİTE’NİN GÖREVLERİ

Fiyat İstikrarı Komitesi, para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal önerileri geliştirecek. Fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek alınması gereken tedbirleri belirleyecek ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar alacak. Kamu tarafından belirlenen ya da yönlendirilen fiyatların, fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapacak.


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