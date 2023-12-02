Fitch, Yunanistan'ın notunu yükseltti | Ekonomi Haberleri

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Yunanistan'ın kredi notunu bu yıl ikinci kez yükseltme kararı aldı.

Uzun yıllar ekonomisi zor günler geçiren Yunanistan'ın notu bu yıl Fitch tarafından iki kez yükseltildi. Fitch'ten yapılan açıklamada ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu BB+'dan BBB-'ye çıkarıldı.

OCAK AYINDA DA YÜKSELTİLMİŞTİ

Fitch, Ocak ayında da Yunanistan'ın kredi notunu bir basamak yükseltmişti.

Fitch, Yunanistan için bütçenin doğru uygulanması ve uygun borç ödeme yapısı sayesinde genel hükümet borcunun GSYH'ye oranının keskin bir düşüş eğiliminde kalmasını bekliyor. İstikrarlı bir siyasi zemin ve sağlam bir şekilde sabitlenmiş mali ihtiyatla birlikte politika risklerinin nispeten düşük olduğunu değerlendiren Fitch, Yunan ekonomisinin 2023'te yüzde 2,4 büyüyeceğini tahmin ediyor.

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Kredi notunun görünümü "durağan" olarak devam edecek.

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