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Fitch, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini değiştirdi

03.12.2021 - 09:48
Fitch, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini değiştirdi | Ekonomi Haberleri

Fitch, Türkiye'nin 2021 yılındaki büyüme beklentisini yüzde 9,2'den yüzde 10,5'e çıkardı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Fitch açıklamasında eylül ayında yüzde 9.2 olarak duyurduğu 2021 yılı Türkiye büyüme tahminini yukarı yönlü revize ederek yüzde 10,5'e çıkardı.

Fitch Ratings, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu BB- olarak teyit ederken görünümü "durağan"dan "negatif"e indirdi.

Fitch, ABD Doları cinsindin kişi başına milli gelirin 2021 yılında 8 bin 500 dolar seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini vurguladı. Raporda, Türkiye'de enflasyonun 2021 yılı sonunda yüzde 25'e ulaşacağı tahmin edildi.

 

 


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