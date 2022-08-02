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Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

02.08.2022 - 16:19
Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı | Ekonomi Haberleri

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, Mayıs 2022 döneminde geçen aya göre 2 milyar 539 milyon dolar, yükümlülükler de 647 milyon dolar arttı. Net döviz pozisyonu açığı ise 105 milyar 803 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Nisan 2022 dönemine göre 1 milyar 893 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2022 dönemi finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıkladı. Buna göre; finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları Nisan 2022 verilerine göre 2 milyar 539 milyon dolar, yükümlülükler de 647 milyon dolar arttı. Net döviz pozisyonu açığı ise 105 milyar 803 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Nisan 2022 dönemine göre 1 milyar 893 milyon doları azaldı.

Bu döneme ait varlık dağılımı incelendiğinde; önceki aya göre ihracat alacakları 767 milyon dolar azalırken, yurt içi bankalardaki mevduat ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 3 milyar 186 milyon dolar ve 83 milyon dolar arttı ve sonuç olarak varlıklar 2 milyar 539 milyon dolar arttı. Yükümlülük dağılımında ise önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 777 milyon dolar azalırken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 850 milyon dolar ve 574 milyon dolar arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 647 milyon dolar arttı.

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Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Mayıs 2022 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Nisan 2022 dönemine göre 299 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 1 milyar 76 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 722 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 702 milyon dolar arttı.

Mayıs 2022 döneminde kısa vadeli varlıklar, 145 milyar 520 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 83 milyar 993 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 61 milyar 527 milyon dolar olarak gerçekleşerek Nisan 2022 dönemine göre 1 milyar 436 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı da yüzde 31 düzeyinde gerçekleşti. 


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