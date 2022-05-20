  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Finansal hizmetler güven endeksi 5,8 puan azaldı
‹ Önceki Haber Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı Sonraki Haber › Yurt dışı-ÜFE yıllık yüzde 97,11 arttı Yurt dışı-ÜFE yıllık yüzde 97,11 arttı

Finansal hizmetler güven endeksi 5,8 puan azaldı

20.05.2022 - 10:57
Finansal hizmetler güven endeksi 5,8 puan azaldı | Ekonomi Haberleri

2022 yılı Mayıs ayında finansal hizmetler güven endeksi, bir önceki aya göre 5,8 puan düşüş kaydederek 172,9 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi (FHGE) verisini açıkladı. 2022 yılı Mayıs ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi. 2022 yılı Mayıs ayında FHGE, bir önceki aya göre 5,8 puan düşüş kaydederek 172,9 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE’yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

##$HABER_1473925$##

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıflayarak devam ettiği gözlendi. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin de zayıfladığı görüldü.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki istihdamda azalış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıflayarak devam ettiği gözlendi.

2022 yılı Mayıs ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre, ‘Finans ve Sigorta Faaliyetleri’ sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, ‘64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)’ ve ‘65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)’ sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 5,5 ve 16,8 puanlık azalış olduğu, ‘66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler’ sektöründe ise 13,9 puanlık artış olduğu gözlendi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: 0,02% Hacim : 10.604 Mio.TL Son veri saati : 11:20
Düşük 2.384 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,9769 Değişim: 0,85%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8965 Değişim: 0,36%
Düşük 16,7772 20.05.2022 Yüksek 16,9208
Açılış: 16,8362
947,49 Değişim: 0,74%
Düşük 937,32 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.