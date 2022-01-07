Finansa komşu büyük dönüşüm | Ekonomi Haberleri

İstanbul Ataşehir’de, Finans Merkezi’ne komşu 260 bin metrekare alanda büyük bir kentsel dönüşüm projesine başlanıldı. Projede ilk etabın temel atma törenine katılan Bakan Murat Kurum, sosyal donatı alanları, alt ve üst yapıları ile toplam 1.442 konut, 121 ticari birim üretileceğini açıkladı.

Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre; ülke genelinde kentsel dönüşüm seferberliği devam ederken, 2022 yılının ilk temeli de atıldı. İstanbul Finans Merkezi’ne komşu konumu ile öne çıkan ‘Ataşehir Şerif Ali Çiftliği Kentsel Dönüşüm Projesi’nin temel atma törenine katılan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede göç ve çarpık yapılaşmanın etkisiyle sağlıksız yapı stoğu oluştuğunu söyledi. 260 bin metrekare büyüklüğündeki alanda yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 1070 sağlıksız konutu yenileneceklerini söyleyen Bakan Kurum, proje hakkında şu bilgileri verdi:

YATAY MİMARİ VURGUSU

“Toplam 1.442 konut ve 121 dükkân inşa edeceğiz. TOKİ Başkanlığımızca projeyi 3 etaba ayırdık. İlk etapta yatırım değeri 152 milyon lira olan 513 konut ve 28 dükkânın temellerini bugün atıyoruz. Projemizin 2. ve 3. etabında da mevcut yapıların tahliye işlemlerini tamamladık ve yıkımına başladık. Önümüzdeki şubat ayı içinde de 2. etapta 718 konut ve 70 dükkânın, 3. etapta 211 konut ve 23 dükkânın ihalelerini yapıp inşaatlarına başlayacağız.” 1. etap konutların 2023 yılının ilk yarısında hak sahiplerine teslim edileceğini söyleyen Bakan Kurum, “Bu alanlarda ürettiğimiz istisnasız tüm konutları, az katlı, yatay mimariye uygun olacak. Proje Ataşehir ve çevresinin marka değerini artıracak” ifadelerini kullandı.

SİYASET ÜSTÜ

“Deprem, siyaset üstü bir meselesidir. Kentsel dönüşüm siyasetin çok çok uzağında bir meseledir” diyen Bakan Kurum, “Bizim tüm projelerimiz, yatırımlarımızın başında ülkemizi depreme hazırlama seferberliğimiz geliyor” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2012’de İstanbul’da başlatılan ‘Türkiye’nin Büyük Dönüşüm Hareketi’nin hız kesmeden devam ettiğini belirten Bakan Kurum, 2012’den bugüne, Türkiye’de 1.7 milyon, İstanbul’da 300 bin konutun yenilendiğini belirtti. Bakan Kurum, “Bugün; Gaziosmanpaşa, Kâğıthane, Maltepe, Bağcılar, Güngören, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Başakşehir, Beykoz, Beyoğlu Sütlüce, Okmeydanı ve Hacıhüsrev’de; İstanbul’un 39 ilçesinde toplam 140 bin konutun yeni konutun dönüşümü olanca hızıyla devam ediyor. Bu ülke için taş üstüne taş koymaya devam edecek, milletimizi güvenli, sağlıklı bir İstanbul’da yaşatma hedefimizden asla geri durmayacağız” dedi.

Etiketler