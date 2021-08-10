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Fed yetkilileri 'varlık alımları' mesajı

10.08.2021 - 12:19
Fed yetkilileri 'varlık alımları' mesajı | Ekonomi Haberleri

Fed yetkilileri varlık alımlarında yavaşlama döneminin yaklaştığına, faiz artırım görüşmelerinin hızlandığına dikkat çekti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden ikisi dün ABD ekonomisinin hızla büyüdüğünü ve istihdam piyasasında toparlanma hâlâ sürse de enflasyonun faiz oranlarını artırmak için gerekli iki kriterden birini karşılayacak kadar yükseldiğini ifade etti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, tahvil alım miktarının azaltılması için dördüncü çeyreği beklediğini ancak istihdam piyasası bu hızda toparlanmayı sürdürürse alımların daha bile erken azaltılmasını değerlendireceğini söyledi.

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin ve Bostic, birbirlerinden ayrı yaptıkları değerlendirmelerde enflasyonun Fed'in hedeflediği yüzde 2 düzeyine zaten ulaştığını belirtti. Fed'in faiz artırımına gitmeyi değerlendirmek için belirlediği iki kriterden biri enflasyonun yüzde 2'ye ulaşmasıydı.

Bu açıklamalar Fed yetkililerinin varlık alım hızını nasıl ve ne zaman azaltmaya başlamayı görüştüğüne ve aynı zamanda Fed'in enflasyon hedefini detaylıca değerlendirdiklerine işaret ediyor.


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