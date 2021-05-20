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Fed varlık alımlarını azaltmaya gidebilir

20.05.2021 - 08:48
Fed varlık alımlarını azaltmaya gidebilir | Ekonomi Haberleri

Fed son toplantısına ait tutanaklar, bazı yetkililerin, ekonominin hedefler doğrultusunda hızlı ilerlemesine bağlı olarak, gelecek toplantılarda varlık alımlarının hızını ayarlamaya yönelik bir planı tartışmaya başlamanın uygun olabileceğini belirttiğini ortaya koydu.

ABD Merkez Bankasının (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC), 27-28 Nisan'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanaklarında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamadaki ilerleme ve güçlü politika desteğiyle ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinin güçlendiği belirtildi. Tutanaklarda, enflasyonun büyük ölçüde geçici faktörlerden dolayı yükseldiği kaydedildi.

"EKONOMİNİN GİDİŞATI VİRÜSÜN SEYRİNE BAĞLI"

Genel olarak finansal koşulların destekleyici olmaya devam ettiğine işaret edilen tutanaklarda, "Katılımcılar, ekonominin gidişatının aşılardaki ilerleme de dahil olmak üzere önemli ölçüde virüsün seyrine bağlı olacağını belirtti." ifadesi yer aldı.

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Tutanaklarda, devam eden halk sağlığı krizinin ekonomi üzerinde baskı oluşturmaya ve ekonomik görünüme yönelik risklerin devam ettiği aktarıldı.

Toplantı katılımcılarının ekonomik faaliyetin bu yıl keskin bir şekilde toparlandığını gözlemlediğine değinilen tutanaklarda, ancak ekonominin genel olarak Komitenin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinden uzakta olmaya devam ettiği belirtildi.

ENFLASYONDAKİ ARTIŞIN GEÇİCİ OLDUĞU SAVUNULDU

Tutanaklarda, orta vadede, katılımcıların işgücü piyasası koşullarının iyileşmeye devam etmesini beklediğine işaret edilerek, ekonomi normale dönerken talepte beklenen artışın ve bazı geçici tedarik zinciri darboğazlarının enflasyona katkıda bulunabileceği kaydedildi.

Fed'in tutanaklarında, bu faktörlerin geçici etkilerinin ortadan kalkmasının ardından enflasyonda azalma beklendiği ve daha ileriye bakıldığında enflasyonun zaman içinde Komitenin hedefleriyle tutarlı seviyelere gelmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Bazı katılımcıların tedarik zinciri darboğazlarının ve girdi sıkıntılarının hızlı bir şekilde çözülemeyebileceğine işaret ettiği belirtilen tutanaklarda, öyle bir durumda bu faktörlerin bu yılın ötesinde fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği aktarıldı.

VARLIK ALIM HIZINI TARTIŞMAYA BAŞLAMA SİNYALİ

Tutanaklarda, Komitenin federal fon oranı ve varlık alımlarına ilişkin mevcut yönlendirmesinin ekonomiye iyi hizmet ettiğinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Varlık alımlarıyla ilgili tartışmalarda çeşitli katılımcıların ekonominin Komitenin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde kayda değer ilerleme kaydetmesinin muhtemelen biraz zaman alacağını belirttiğine dikkat çekilen tutanaklarda, varlık alımlarının mevcut hızda devam edeceği bildirildi.

Tutanaklarda, "Bazı katılımcılar, ekonomi Komitenin hedefleri doğrultusunda hızlı ilerleme kaydetmeye devam ederse, gelecek toplantılarda bir noktada varlık alımlarının hızını ayarlamaya yönelik bir planı tartışmaya başlamanın uygun olabileceğini belirtti." değerlendirmesine yer verildi.

Birçok katılımcının uzun vadeli hedeflere yönelik ilerlemeye ilişkin değerlendirmenin, varlık alımlarının hızındaki değişikliği garanti edecek kadar önemli olduğuna karar verilebilecek zamandan çok önce, açıkça iletilmesinin önemini vurguladığı belirtilen tutanaklarda, bu tür iletişimin zamanlamasının ekonominin gelişimine ve Komitenin hedeflerine yönelik ilerleme hızına bağlı olacağı aktarıldı.


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