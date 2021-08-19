Fed tutanaklarında varlık alımlarının azaltılması sinyali | Ekonomi Haberleri

Fed son toplantısına ait tutanaklar, yetkililer arasındaki görüş farklılıklarına rağmen, varlık alımlarının hızının ekonomik koşulların Fed'in hedeflerini karşılamasının ardından bu yıl düşürülmesinin muhtemel olduğunu ortaya koydu.

ABD Merkez Bankasının (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 27-28 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, Fed yetkililerinin temmuz ayı toplantısında varlık alımlarını azaltma zamanlamasını ve mekanizmalarını tartıştığını gösterdi.

Fed'in varlık alımlarını bu yıl içinde azaltmaya başlama hazırlıkları üzerinde düşündüğünü ortaya koyan tutanaklarda, tüm üyelerin aralık ayından bu yana ekonominin Komitenin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri doğrultusunda ilerleme kaydettiğinde hemfikir olduğu ancak üyelerin çoğunun maksimum istihdam hedefinde "önemli ölçüde ilerleme” standardının henüz karşılanmadığına karar verdiği aktarıldı. Tutanaklarda, çoğu üyenin fiyat istikrarı hedefinde ise "önemli ölçüde ilerleme" standardına ulaşıldığını belirttiği kaydedildi.

BAZI ÜYELER VARLIK ALIMLARINI AZALTMAK İÇİN 2022'NİN BAŞINA KADAR BEKLEMEYİ TERCİH EDİYOR

Fed'in tutanaklarında, "Geleceğe bakıldığında, üyelerin çoğu, ekonominin beklendiği gibi geniş bir şekilde toparlanması koşuluyla, varlık alımlarının hızını bu yıl düşürmeye başlamanın uygun olabileceği kanaatinde olduklarını belirttiler." ifadesi yer aldı.

Bazı yetkililerin ise varlık alımlarının hızında bir azalmanın gelecek yılın başlarında uygun hale gelme olasılığının daha yüksek olduğunu belirttiğine işaret edilen tutanaklarda, üyelerin komitenin politikasında değişiklik yapmadan önce bildirimde bulunacağı konusunda hemfikir olduğu ifade edildi.

Tutanaklarda, üyelerin varlık alımlarının uygun hızda azaltılması konusunda çeşitli görüşleri dile getirdiği belirtilerek, aynı zamanda üyelerin federal fon oranı için hedef aralığı yükseltme standartlarının varlık alımlarının azaltılmasıyla ilgili standartlardan farklı olduğunu ve bu eylemlerin zamanlamasının ekonominin gidişatına bağlı olacağını belirttiği aktarıldı.

BAZI ÜYELER ENFLASYONA YÖNELİK YUKARI YÖNLÜ RİSKLERE DİKKATİ ÇEKTİ

Ekonomik görünüme ilişkin belirsizlik ve risklerin de tartışıldığı toplantının tutanaklarında birçok üyenin aşılamadaki ilerlemenin yavaşlamasının ve delta varyantına dair gelişmelerin ekonomik görünüm için aşağı yönlü riskler oluşturmasıyla belirsizliğin oldukça yüksek olduğunu belirttiği kaydedildi.

Tutanaklarda, "Bazı üyeler, arz kesintileri ve işgücü sıkıntıları tahmin edilenden daha uzun süre devam edebileceği ve fiyatlar ile ücretler üzerinde şu anda varsayıldığından daha büyük veya daha kalıcı etkileri olabileceği endişeleriyle bağlantılı olarak enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskler olduğunu belirtti." değerlendirmesi yer aldı.Fed'in tutanaklarında, enflasyondan endişe duyan üyelerin son enflasyon okumalarının tahmin edilenden daha kalıcı olabileceği riski nedeniyle varlık alımlarının azaltılmasının nispeten kısa sürede başlamasının daha ihtiyatlı olacağını savunduğu aktarıldı.

Üyelerin enflasyonun bu yıl genel olarak beklentilerin üzerinde arttığına dikkati çektiği belirtilen tutanaklarda, üyelerin enflasyondaki artışın mal ve işgücü piyasalarındaki arz kısıtlarına ve ekonomik faaliyetin normale dönmesiyle tüketici talebindeki artışa bağladığı kaydedildi.

Tutanaklarda, bazı üyelerin delta varyantının yayılmasına bağlı artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının işe ve okula dönüşte gecikmelere neden olabileceğine ve bu nedenle ekonomik toparlanmayı azaltabileceği risklerine dikkati çektiği vurgulandı.

- SABİTKOİNLERE İLİŞKİN ENDİŞELER TUTANAKLARA YANSIDI

Fed'in tutanakları, yetkililerin sabitkoinlerin (stablecoin) finansal istikrar üzerindeki potansiyel tehdidini ele aldığını da ortaya koydu.

Sabitkoinler gibi "yeni finansal düzenlemeler" ile ilgili şeffaflık eksikliği ve az gelişmiş bir düzenleyici çerçeve olduğuna dikkati çekilen tutanaklarda, sabitkoinlerin yakından izlenmesi ve uygun düzenleyici çerçevenin geliştirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

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