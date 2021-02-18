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Fed: Hedeflere ulaşılıncaya kadar duruş devam edecek

18.02.2021 - 08:36
Fed: Hedeflere ulaşılıncaya kadar duruş devam edecek | Ekonomi Haberleri

Fed'in son toplantısına ait tutanaklar, ülkedeki ekonomik koşulların uzun vadeli hedeflerin uzağında olduğunu ve hedeflere ulaşılıncaya kadar destekleyici politika duruşunun devam etmesi gerektiğini ortaya koydu.

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC), 26-27 Ocak'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.
Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanaklarında, ekonomik faaliyet ve istihdamdaki toparlanma hızının son aylarda yavaşladığı belirtildi.

Tutanaklarda, ekonominin aşılamalar da dahil olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine bağlı olacağı, devam eden halk sağlığı krizinin ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceği ve ekonomik görünüm için önemli riskler oluşturacağı aktarıldı.

EKONOMİDE İLERLEME SAĞLANMASI BİRAZ ZAMAN ALACAK

Genel finansal koşulların destekleyici olmaya devam ettiğine işaret edilen tutanaklarda, "Katılımcılar ekonomik koşulların şu anda Komite'nin uzun vadeli hedeflerinden uzak olduğunu ve bu hedeflere ulaşılıncaya kadar politika duruşunun destekleyici kalması gerektiğini belirtti." ifadesi yer aldı.

Tutanaklarda, ekonominin hedeflerden uzak olmasıyla önemli ilerlemenin sağlanmasının muhtemelen biraz zaman alacağı kaydedildi.

Federal fon oranı ve varlık alımlarına ilişkin yönlendirmenin sürdürülmesinin desteklendiği belirtilen tutanaklarda, varlık alımlarının istihdam ve enflasyon hedeflerinde kayda değer bir ilerleme sağlanana kadar en azından mevcut hızda devam edeceği aktarıldı.

Tutanaklarda, Fed'in bilançosundaki genişlemenin finansal koşulları önemli ölçüde rahatlattığına ve ekonomiye destek sağladığına dikkat çekildi.


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