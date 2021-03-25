‹ Önceki Haber Küresel piyasalar yön arayışında! Bu veriler takip edilecek Küresel piyasalar yön arayışında! Bu veriler takip edilecek Sonraki Haber › Bakan Varank'tan KOSGEB çağrısı Bakan Varank'tan KOSGEB çağrısı

Fed Başkanı Powell'dan 'tahvil faizi' yorumu

25.03.2021 - 09:56
Fed Başkanı Powell'dan 'tahvil faizi' yorumu | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, uzun vadeli tahvil faizlerinde son dönemde yaşanan artıştan endişe duymadığını belirterek, bu durumun iyileşen ekonomik görünümü yansıttığını ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası'na (CARES) ilişkin Senatonun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesindeki oturuma katıldı ve senatörlerin sorularını yanıtladı.

Son dönemde artan tahvil faizlerine ilişkin bir soru üzerine Powell, "Öyle görünüyor ki oranlar aşılama ve nihayetinde büyüme hakkındaki haberlere yanıt verdi. Yani daha yüksek büyüme, daha yüksek enflasyon, Kovid-19 salgınında düşük vakalar. Aslında iyileşen ekonomik görünüm hissi var." dedi.

Powell, bunun düzenli bir süreç olduğunu belirterek, "Düzenli bir süreç olmasaydı ya da şartlar toparlanmamızı tehdit edecek kadar sıkılaşsaydı endişelenirdim." şeklinde konuştu.

Enflasyon endişelerine ilişkin bir soru üzerine ise Powell, çok yüksek enflasyon beklemediklerini, enflasyonla karşılaşılması halinde ise gerekli araçlarının olduğunu ifade etti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.430 Değişim: 1,11% Hacim : 6.186 Mio.TL Son veri saati : 11:02
Düşük 1.417 25.03.2021 Yüksek 1.432
Açılış: 1.417
7,9562 Değişim: 0,44%
Düşük 7,8757 25.03.2021 Yüksek 7,9685
Açılış: 7,921
9,4275 Değişim: 0,45%
Düşük 9,3073 25.03.2021 Yüksek 9,5060
Açılış: 9,3849
441,69 Değişim: -0,02%
Düşük 439,13 25.03.2021 Yüksek 444,23
Açılış: 441,79
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.