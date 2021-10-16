Çin Merkez Bankası, borç krizindeki inşaat ve gayrımenkul şirketi Evergrande'nin finans sektörü üzerinde yarattığı risklerinin kontrol edilebilir olduğunu, başka şirketlere yayılmasının beklenmediğini bildirdi.

Çin Merkez Bankası Mali Piyasalar Dairesi Başkanı Zou Lan yaptığı açıklamada, "Evergrande Grubu'nun borç yükümlülükleri içinde finansal yükümlülüklerin oranı üçte birden az. Borç verenler ise göreli olarak dağınık halde. Tek tek finans kurumlarının maruz kaldığı riskler çok düşük." dedi.

Grubun borçları nedeniyle ülke genelinde bir kredi sıkışması yaratmasını beklemediklerini vurgulayan Zou, "Genel olarak krizin finans endüstrisine yayılma riski kontrol edilebilir düzeyde." ifadesini kullandı.

Zou, Evergrande'nin son yıllarda kötü yönetildiğini, değişen piyasa koşullarına uygun ihtiyatlı davranış tarzını benimsemek yerine faaliyetlerini hesapsızca çeşitlendirdiği ve genişlettiğini vurguladı.

Ülkedeki gayrimenkul şirketlerinin çoğunun sağlıklı mali göstergelere sahip olduğu ve faaliyetlerini istikrar içinde sürdürdüğüne dikkati çeken Zou, "Gayrımenkul endüstrisi genel olarak sağlıklı durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Zou, yetkili kurumların ve yerel yönetimlerin Evergrande'ye varlıklarını elen çıkarmaya ve inşaat projelerini sürdürerek müşterilerinin çıkarlarını korumaya teşvik ettiğini, projelerin sürdürülebilmesi için gerekli mali desteğin de sağlanacağını kaydetti.

Çin’in en büyük şirketlerinden ve inşaat ile gayrimenkul alanında dünyanın en büyük yatırımcılarından olan Evergrande şirketler grubu, geçen ay vadesi gelen yurt dışı borç tahvillerinin faizini ödemede iki kez başarısız olmuştu.

Grup, yurt dışındaki yatırımcılara 23 Eylül’de vadesi gelen borç tahvilleri için 35,9 milyon dolar faiz ödeyebilirken 83,5 milyon dolarlık faiz ödemesini yapamamıştı. Ayrıca 29 Eylül’de vadesi gelen dolara endeksli tahviller için yapması gereken 47,5 milyon dolarlık faiz ödemesini de gerçekleştirmemişti.

ÇİN’İN GSYH’SININ YÜZDE 2’Sİ KADAR BORCU VAR

Toplam varlıkları 2,38 trilyon yuan (yaklaşık 370 milyar dolar) olan grubun, Çin’in Gayrisafi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 2’sine ulaşan, 1,97 trilyon yuanlık (yaklaşık 305 milyar dolar) borç yükümlülüğü bulunuyor.

Bu büyüklükteki bir şirketin cüzi boyuttaki dış faiz ödemelerinde dahi sıkıntıya girmesi, daha geniş ölçekli bir borç krizinin kapıda olduğunun işareti olarak değerlendiriliyor.

Çin'de 171 banka ve 121 finans kurumuna borcu bulunan grubun ödeme sıkıntısına düşmesinin ülke genelinde kredi sıkışmasına yol açabileceğinden endişe ediliyor.

Hükümet, kamuya ait ve kamu destekli inşaat şirketlerini Evergrande'nin borç yükümlülüklerine karşılık bazı varlıklarını satın almaya teşvik ederek iç borç risklerini azaltmaya çalışıyor.

Evergrande, 29 Eylül’de yaptığı açıklamada, Liaoning eyaletinde ortağı olduğu Şıncing Bankası'ndaki hisselerini yaklaşık 10 milyar yuana (1,5 milyar dolar) kamuya ait bir varlık yönetim şirketine sattığını bildirmişti. Aynı zamanda şirketin en büyük kreditörlerinden olan banka, tüm gelirin şirketin kredi borçlarının kapatılması için kullanılacağını belirtti.

4 Ekim'de Guandong merkezli Hopson İnşaat Holding'in, Evergrande grubuna ait ve Hong Kong Borsasında kote Evergrande Emlak Hizmetleri şirketinin hisselerinin yüzde 51’ini 40 milyar Hong Kong dolarına (yaklaşık 5,1 milyar ABD doları) satın almak için görüşmeler yürüttüğü açıklanmıştı. Şirketin gelecek aylarda diğer varlıklarıyla ilgili de satın alma ve devir adımları atması bekleniyor.

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